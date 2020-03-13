В Кавказском заповеднике насчитали рекордное число зубров

В Кавказском государственном природном биосферном заповеднике (КГПБЗ) имени Х. Г. Шапошникова ученые завершили зимний учет зубров. В нынешнем году на склонах хребтов обнаружены рекордные по численности группировки этих животных за последние тридцать лет — около 413 особей.
Данные о популяции зубров специалисты заповедника, расположенном в трех регионах (Карачаево-Черкесия, Кубань и Адыгея), собирают с помощью авиучета. На вертолете специалисты обследовали четыре основных района зимовки животных — гора Армовка, массив Бамбаки, Бурьянистый и Озерный хребты.
— Подобный учет зубров мы проводим с 1988 года, когда впервые были обнаружены зимовки животных на альпийских лугах. Пригревающее солнце и сдувающие снег ветра открывают проталины с прошлогодней травой, а это кормовая база для копытных, — рассказывает старший научный сотрудник Кавказского заповедника Сергей Трепет. — Сейчас на высотах мы увидели самые многочисленные группировки за весь период наблюдений. Вероятно, это связано с тем, что сама численность популяции растет, по крайней мере, с 2000-х фиксируем рост численности, который только в последние три года замедлился, что свидетельствует о достижении емкости среды внутри границ заповедника. За пределами заповедника эта емкость среды в разы больше.
Обследование зимовок с воздуха началось с хребта Сергиев Гай. Зубры здесь появляются нерегулярно, но на сей раз биологи встретили двух самцов на самом гребне. Оба отнеслись к облетающему их вертолету с удивительным спокойствием.
В целом же авиаучет подтвердил данные о зимовках зубров, собранные в предыдущие годы. Животные занимают одни и те же определенные выдувные участки, а также ищут новые. Пионерами в освоении новых стоянок являются самцы, и если место найдено подходящее, то на следующий год здесь уже зимует достаточно крупное смешанное стадо.
Как известно, кавказский зубр был полностью истреблен в 1927 году, когда на горе Алоус убили последних трех животных. Ученым большими усилиями удалось его восстановить путем скрещивания гибридов зубра и бизона, завезенного сюда из степного заповедника Аскания-Нова, с кавказским подвидом.
Позже к нему добавили кровь беловежского сородича. В 90-х годах, когда разгул браконьерства достиг громадных размеров, это серьезно отразилось на численности животных. Местные жители вспоминают, как стада отстреливали прямо с бортов вертолетов. Сейчас учет зубров проходит два раза в год. По последним данным, число вида составляет 1150 особей.
В горах Сочи прошлой весной появился первый в стране памятник зубру. Его установили в вольерном комплексе на кордоне Лаура в честь 95-летия Кавказского государственного биосферного заповедника. Высота памятника зубру — два метра 45 сантиметров. Это натуральная величина животного.
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В Кавказском заповеднике насчитали рекордное число зубров
В Кавказском государственном природном биосферном заповеднике (КГПБЗ) имени Х. Г. Шапошникова ученые завершили зимний учет зубров. В нынешнем году на склонах хребтов обнаружены рекордные по численности группировки этих животных за последние тридцать лет — около 413 особей.
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