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В Москве проснулись бабочки и божьи коровки
По инф. rosbalt.ru   
24 Января 2020 г.
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В столице теплая погода стала причиной раннего пробуждения бабочек и божьих коровок. (Во всем виновата уж очень теплая зима. На западе России она скорее напоминает весну. - прим. МГ.)

В Москве проснулись бабочки и божьи коровки

Как сообщил пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов, в такую погоду беспозвоночные могут пробуждаться, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что в Москве уже видели божьих коровок и бабочек дневного павлиньего глаза, хотя обычно они появляются только весной.

Аномально теплая зима стала причиной и того, что клещи начали проявлять раннюю активность. Единичные экземпляры можно встретить там, где они обычно водятся весной и летом. Для пробуждения им нужна температура воздуха в районе 8-10 градусов выше ноля, пояснили специалисты.

Еще о причудах погоды и климата, которые частенько очень тревожны:

По инф. rosbalt.ru

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