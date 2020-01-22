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Теплая зима разбудила клещей... Просыпаются, кровопийцы!
По инф. rosbalt.ru   
22 Января 2020 г.
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Из-за аномально теплой и бесснежной зимы в Центральной России просыпаются клещи, сообщил Роспотребнадзор.

Теплая зима разбудила клещей... Просыпаются, кровопийцы!

По информации ведомства, активность клещей является низкой и эпидемиологической угрозы не представляет, однако единичные экземпляры можно встретить там, где они обычно водятся весной и летом. Для пробуждения им нужна температура воздуха в районе 8-10 градусов выше ноля.

По словам представителя ведомства, защита от «зимних» клещей является такой же, как в другое время года. В применении химических препаратов нет необходимости, однако стоит следить, чтобы насекомые не могли проникнуть под одежду.

Еще о причудах погоды и климата, которые частенько очень тревожны:

По инф. rosbalt.ru

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