В Москве арестована «мамаша», бросившая младенца на снегу у метро

Дорогомиловский суд столицы отправил под арест 29-летнюю Мафтунахон Каримову, оставившую младенца в подземном переходе у станции метро «Парк Победы». Об этом заявила пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.

«Суд арестовал до 12 апреля обвиняемую Мафтунахон Каримову», — отметила она.

Ранее сотрудник метро обнаружил на снегу у станции «Парк Победы» ребенка, которому на вид два или три месяца. Жизни младенца ничего не угрожает. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Равнодушие по отношению к детям переходит все мыслимые и немыслимые границы. Некоторым представителям нового поколения «посчастливилось» родиться либо у маргинальных людей, среди опустившихся слоев общества, либо у тех, кто совсем беден и кто прокормить детей не может никак. Но тем не менее в любой ситуации нужно оставаться человеком и не бросать своих малышей. В этом плане очень даже показателен пример отца с четырьмя детьми из Забайкалья. Он тоже выживал, как мог, ютясь в подземелье и принося своим детям крохи, но, тем не менее, он их не бросил. Но такие случаи - одни на миллион. Зато противоположных полно:

По инф. rosbalt.ru

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