В Москве арестована «мамаша», бросившая младенца на снегу у метро

Дорогомиловский суд столицы отправил под арест 29-летнюю Мафтунахон Каримову, оставившую младенца в подземном переходе у станции метро «Парк Победы». Об этом заявила пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.
«Суд арестовал до 12 апреля обвиняемую Мафтунахон Каримову», — отметила она.
Равнодушие по отношению к детям переходит все мыслимые и немыслимые границы. Некоторым представителям нового поколения «посчастливилось» родиться либо у маргинальных людей, среди опустившихся слоев общества, либо у тех, кто совсем беден и кто прокормить детей не может никак. Но тем не менее в любой ситуации нужно оставаться человеком и не бросать своих малышей. В этом плане очень даже показателен пример отца с четырьмя детьми из Забайкалья. Он тоже выживал, как мог, ютясь в подземелье и принося своим детям крохи, но, тем не менее, он их не бросил. Но такие случаи - одни на миллион. Зато противоположных полно:
Дорогомиловский суд столицы отправил под арест 29-летнюю Мафтунахон Каримову, оставившую младенца в подземном переходе у станции метро «Парк Победы». Об этом заявила пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.
Прокуратура Западного административного округа Москвы принесла официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Письмо из прокуратуры Голунов выложил у себя в Telegram-канале.
Ученые университета ИТМО узнали, как высвобождать лекарственный препарат из раковых клеток неинвазивно, без поражения здоровых клеток и тканей. Исследование опубликовано в журнале Laser and Photonics Reviews, сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Билл Гейтс долгое время оставался самым богатым человеком на планете. И хотя в последнее время этот «титул» у него забрали более молодые и предприимчивые, многим людям до сих пор интересно, как живёт семья долларового миллиардера.
В двух работах, проведенных учеными Школы социологии Аризонского университета во главе с Теренсом Хиллом, проверялись широко распространенные представления, что обладание личным оружием делает человека счастливее и позволяет ему спокойнее спать. В данных опросов ученые не нашли подтверждений этому. Авторы работы склоняются к тому, что подобные представления не основаны на действительном опыте и являются лишь частью мифов «оружейной культуры».
В пятницу представитель МХАТ Федор Кириллов в ходе заседания Пресненского суда столицы по иску артистов театра к его худруку Эдуарду Боякову объяснил конфликт в труппе. По его словам, спор возник не из-за того, что части артистов перестали давать роли, а потому, что эта часть отказалась от новой творческой интерпретации постановок, в том числе с использованием ненормативной лексики на сцене.
Специалисты «Общественного контроля» проверили качество сосисок, представленных на прилавках петербургских магазинов. Как сообщили в организации, большинство образцов соответствует требованиям ГОСТ, однако некоторые изготовители грубо нарушают требования законодательства и вводят потребителей в заблуждение. В целом же этот продукт не столько полезен, сколько опасен для здоровья. Поэтому будет лучше, если он вообще пропадет с вашего стола, считают диетологи.
В окаменевшем хвосте молодого динозавра, который жил 60 миллионов лет назад на территории нынешней канадской провинции Альберта, ученые обнаружили следы опухоли. Дальнейшее исследование показало, что это так называемый «гистиоцитоз Х» — редкое заболевание определенного типа клеток иммунной системы, встречающееся и у людей.
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить внешность.
Барселона – испанский город-сказка и город-мечта, где многие туристы хотели бы побывать. Люди старшего возраста не исключение. И хотя пенсии многих не отличаются большими суммами, многим на путешествия копить удается. В том числе отправляются туристы и на испанский берег.
В водах у кораллового острова Леди-Эллиот, лежащего в 85 километрах от побережья штата Квинсленд на востоке Австралии, вновь был замечен скат манта необычного розового цвета, известный под прозвищем «Инспектор Клузо».
Любовь Бориса Невзорова к сцене проявилась с самого детства. Мечты об актёрской профессии с трудом, но всё-таки воплотились в жизнь и принесли целеустремлённому артисту всероссийскую славу. К сожалению, в личной жизни Невзорова ожидали, в основном, лишь болезненные потери.
С предложением президента закрепить в Конституции страны необходимость ежегодной дотации пенсий вышел казус. Вначале было озвучено, что дотировать станут все пенсии, в том числе и пособия работающим пенсионерам, потом выяснилось, что эта строка в Конституции противоречит иным законам, которые оказались почему-то выше Основного закона страны.
В Мексике археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) проникли в так называемый храм сталагмитов, расположенный в одной из пещер курортного района Плая-дель-Кармен. Это место майя считали входом в загробный мир.
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