Дети подземелья в Чите или как отец с четырьмя детьми выживал

В Чите мужчина в поисках сбежавшей собаки случайно нашел в заброшенном здании греющихся у костра мужчину с четырьмя детьми. Судя по видео канала «Одни из нас», дети долгое время не мылись.

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Как сообщил ИА «Чита.Ру» общественник Евгений Федоров, отец детей рассказал, что семья приехала из Александровского Завода, где они купили дом за средства маткапитала, однако вскоре дом начал разрушаться. Спасаясь от социальных служб, семья переехала в Читу. «Но здесь столкнулись с массой сложностей, поэтому оказались в таких условиях», — сказал Федоров.

Портал ZAB.RU из рассказа мужчины выяснил, что первый раз семья потеряла жилье, когда мать детей стала пить. Дети попали в социальный центр «Берегиня». Потом отец нашел работу, снял дом и забрал детей. Женщина пропивала почти все деньги, и в ноябре семья снова оказалась на улице. С тех пор они поселились в заброшенном здании. Мать ушла 19 января и пропала. Детей мужчина кормил на деньги от сдачи металлолома.

В комиссии по делам несовершеннолетних пояснили, что всего у матери Елены Васильевой было шестеро детей, но она была лишена родительских прав в отношении двух детей - годовалой девочки и 13-летнего мальчика. Остальных, по версии чиновников, женщина забрала, когда решила уйти от мужа.

Сейчас отец детей задержан: оказалось, что он числился в федеральном розыске по пяти уголовным делам. Детей передали в социальный центр «Надежда». Уполномоченный по правам ребенка в Забайкалье Иван Катанаев уточнил, что дети развиты в соответствии с возрастом и «совершенно адекватные».

Представитель социальных служб на экстренном заседании в горадминистрации заявил, что соцработники еще в начале прошлого года уже находили семье квартиру под аренду, а матери — работу.

«В начале 2019 года семью нашли сотрудники „Берегини“ в сторожке на кирпичном заводе. Они там проживали всей семьёй. Маму с детьми разместили в соцучреждении. Дети получили лечение в Детской краевой больнице. Выяснилось, что они не обучались с лета 2018 года, и только в феврале 2019 года старших отправили в школу № 52, младшему мальчику в мае выделили место в детском саду. Матери нашли работу- устроили в „Читинку“ уборщицей служебных помещений. Семье была найдена квартира под аренду на КСК», — уточнил представитель соцслужб.

Да, есть в России и такие вот семьи, которые балансируют на грани между жизнью и смертью, но выживают. Несмотря на все обстоятельства, отец этих детишек вызывает большую симпатию, ведь он самоотверженно делал все, что в его силах, для спасения детей. А вот мать детишек достойна только порицания. Как в самом деле можно бросить семью и уйти? Неужели алкоголь заменил этой женщине все? Пьющая мать - горе в семье...

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По инф. rosbalt.ru

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