В Москве активизировались «коронавирусные» мошенники

В столичном департаменте соцзащиты населения рассказали о мошенниках, активизировавшихся в период паники из-за распространения коронавируса.

Жертвами аферистов становятся пенсионеры старше 65 лет, которым в качестве поддержки и компенсации дополнительных расходов власти назначили материальную помощь в размере 4 тыс. рублей. В ведомстве отметили, что 2 тыс. рублей уже выплачены более 1,6 млн пожилых людей из данной категории. Там также пояснили, что остальные 2 тыс. рублей пенсионеры получат после окончания домашнего режима при условии его соблюдения.

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«Никуда не нужно идти и никому не нужно предоставлять свои персональные данные и реквизиты банковского счета», — говорится в сообщении департамента соцзащиты. Мошенники стали звонить пенсионерам под видом сотрудников соцзащиты или банка и просить назвать номер счета для перечисления 2 тыс. рублей.

В случае отсутствия выплат пенсионерам советуют позвонить по телефону: +7(495)870-45-09 и оставить свои контакты соцзащите. После звонка с пенсионером свяжутся сотрудники районного отдела соцзащиты по месту жительства и все оформят дистанционно.

Напомним, что с 26 марта пожилые люди и хронически больные москвичи обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции.

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По инф. rosbalt.ru

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