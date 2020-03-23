Чем заняться, когда сидишь дома на карантине? Самообразованием, конечно

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Коронавирус запер многих дома, но государство и бизнес создают все возможности, чтобы люди, находясь в самоизоляции, не потеряли прежний ритм жизни. Владимир Путин на прошедшей неделе поручил министерствам и ведомствам открыть бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, чтобы россияне могли удалённо покупать лекарства, получать важную информацию, учиться и смотреть отечественное кино бесплатно. Многие российские компании не стали дожидаться поручений и открыли пользователям доступ к своим онлайн-услугам. «Парламентская газета» составила гид по бесплатным сервисам, которые не только полезны, но и помогут сэкономить во время эпидемии.
Нулевой баланс не помеха
Российские мобильные операторы и провайдеры уже открыли бесплатный доступ на сайт стопкоронавирус.рф, на котором можно найти оперативные данные об эпидемиологической ситуации, ознакомиться с «антивирусными» мерами государства, а также изучить советы по профилактике заболевания.
Также все абоненты мобильной связи могут бесплатно звонить на горячие линии Ростуризма и Москвы по вопросам эпидемии, сообщается на сайтах компаний Билайн, Мегафон, МТС и Tele2. Для россиян, которые остались в тех странах, где бушует COVID-19, упрощены условия роуминга: большинство операторов или добавляет бесплатных минут и интернета для связи с российскими консульствами и авиакомпаниями, либо вовсе обнуляет плату.
Сохраняйте спокойствие
Для кого-то самоизоляция может стать серьёзным психологическим испытанием, у людей повышается тревожность, кто-то начинает паниковать. В СМИ всё больше публикаций с советами психологов о том, как защитить себя от стресса из-за угрозы эпидемии. Более серьёзную помощь москвичи могут дистанционно получить на сайте столичной службы психологической помощи населению. Там же всех желающих приглашают пройти бесплатные психологические вебинары. К своим курсам, вебинарам и тренингам открыли бесплатный доступ и многие частные частные психологические центры.
Не менее важно в период карантина поддерживать физическую форму. На Youtube, например, можно найти массу видео с тренировками по любому направлению — от йоги до танцев.
Онлайн-школ хватит на всех
До 12 апреля в российских школах карантин, обучение ведётся дистанционно. Для этого используется бесплатный сайт «Российская электронная школа», на котором есть интерактивные уроки для всех классов, проверочные задания и упражнения. Также на этом сайте представлен список образовательных ресурсов, которыми можно пользоваться без подписок на время карантина. Среди них: медиатека «Просвещение», Яндекс.Учебник, сайт Worldskills Russia и другие. Также открыта онлайн-школа на Яндекс.Репетиторе, уроки подготовлены совместно с Центром педагогического мастерства.
Онлайн-школа Фоксфорд открыла доступ ко всем платным курсам по базовой школьной программе. Акция продлится до 31 мая 2020 года.
Взрослые также могут посвятить «карантинное» время самообразованию. Например, благодаря школе современного дизайна Bang Bang Education можно бесплатно просмотреть 46 курсов — всего больше 400 часов лекций. Портал GeekBrains за прохождение викторины о коронавирусе открывает курсы по IT и Digital. На онлайн-платформе «Нетология» можно бесплатно подтянуть знания в сфере маркетинга, бизнеса и дизайна.
Театр начинается со смартфона
Взрослые могут провести карантин с пользой благодаря просветительскому проекту «Арзамас»: как сообщается на странице проекта в Facebook, до 15 апреля открыта бесплатная подписка на «Радио Arzamas», на котором можно послушать лекции об истории и искусстве.
Для тех, кто страдает из-за закрытия театров и музеев, открылся сайт «Искусство онлайн», где собраны видеозаписи спектаклей, балетных постановок и концертов, а также виртуальные экскурсии от ведущих отечественных культурных площадок.
Больше возможностей стало у любителей чтения. На сайте «ЛитРес» открыли доступ к более чем полусотни книг, сообщается в его Facebook. Издательство «Альпина» открывает 70 электронных книг, на сайте Bookmate можно без оплаты читать книги издательств «Гараж», Individuum и Popcorn Books. Сервис для читателей MyBook дает месяц стандартной подписки — на выбор около 150 тысяч книг.
Те, кто книги любит слушать, также не остались без «карантинных» бонусов: сервис Storytel дает новым пользователям месяц бесплатной подписки на аудиокниги, также он посоветует литературу об организации удалённой работы.
Кино на диване
Онлайн-кинотеатры одни из первых протянули руку помощи россиянам, оказавшимся в самоизоляции. Так, на сайтах КиноПоиск HD, Premier и More.tv в ближайший месяц можно бесплатно смотреть кино, сериалы и мультфильмы. Онлайн-кинотеатры Okko и Ivi предлагают месячную подписку за один рубль всем новым пользователям, акция продлится до 15 апреля.
Не отстают операторы ТВ: «Ростелеком» открыл доступ к кино и мультфильмам пользователям своего приложения Wink, пишет Forbes. «Триколор», «Мегафон ТВ» и «Билайн ТВ» также позволили своим абонентам не платить за кино и передачи.
Бесплатное вечным не бывает
Отрадно, что бизнес наравне с государством взял на себя социальные обязательства и помогает россиянам с большим комфортом преодолеть последствия эпидемии. Вместе с тем, бдительности терять не стоит, призывает Роспотребнадзор. Он опубликовал рекомендации, которым стоит следовать при оформлении бесплатных или льготных подписок на сайты.
Изучите пользовательское соглашение перед регистрацией. Особое внимание: разделам «Плата» и «Права и обязанности пользователя», условиям расторжения договора, привязки банковской карты к аккаунту.
Обратите внимание на стоимость доступа к сайту по окончании льготного периода подписки (бесплатно или за 1 рубль).
Если доступ к контенту появляется только после привязки банковской карты, это, как правило, означает автоматическое списание денег в счёт оплаты нового периода подписки. Например, первый месяц вы можете смотреть кино бесплатно, а в следующем с вашего счёта уже автоматически спишут определённую сумму. За месяц вы можете об этом забыть. Поэтому по возможности старайтесь выбрать ручной режим оплаты подписки, то есть отказаться от автоматических списаний средств.
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Коронавирус запер многих дома, но государство и бизнес создают все возможности, чтобы люди, находясь в самоизоляции, не потеряли прежний ритм жизни. Владимир Путин на прошедшей неделе поручил министерствам и ведомствам открыть бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, чтобы россияне могли удалённо покупать лекарства, получать важную информацию, учиться и смотреть отечественное кино бесплатно. Многие российские компании не стали дожидаться поручений и открыли пользователям доступ к своим онлайн-услугам. «Парламентская газета» составила гид по бесплатным сервисам, которые не только полезны, но и помогут сэкономить во время эпидемии.
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