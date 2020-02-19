В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух подростков, готовивших теракты

ФСБ сообщила о предотвращении двух терактов в Крыму. Их готовили двое подростков — последователей 18-летнего Владислава Рослякова, расстрелявшего людей в Керченском политехническом колледже.



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Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что подростки 15-ти и 16-ти лет были последователями 18-летнего Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. Они готовились к терактам в двух образовательных учреждениях.

Испытания подростки проводили на домашних животных, добавили в ФСБ.

Также известно, что несовершеннолетние администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые «группы смерти». В них они, по словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, склоняли пользователей к аналогичным преступлениям.

Она добавила, что сотрудники госбезопасности выяснили, что молодые люди в целях совершения преступлений разработали планы вооруженных нападений, для чего подыскали интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий.

По адресам проживания у задержанных были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и приобретённые в интернете компоненты для изготовления взрывчатых веществ, уточнила Петренко.

В свою очередь, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю принять к производству уголовное дело в отношении двоих молодых людей 2003 и 2004 годов рождения (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Глава ведомства также поручил следователям в кратчайшие сроки провести все необходимые следственные действия, установив причины и условия, «которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних».

Напомним, что трагедия в Керчи произошла 17 октября 2018 года. Студен четвертого курса Владислав Росляков подорвал самодельные взрывные устройства и открыл огонь из ружья. В результате погибли 20 человек, сам нападавший также был найден мертвым. Мы подробно рассказывали об этом, напомним заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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