В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух подростков, готовивших теракты

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что подростки 15-ти и 16-ти лет были последователями 18-летнего Владислава Рослякова, устроившего массовое убийство в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. Они готовились к терактам в двух образовательных учреждениях.
Испытания подростки проводили на домашних животных, добавили в ФСБ.
Также известно, что несовершеннолетние администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые «группы смерти». В них они, по словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, склоняли пользователей к аналогичным преступлениям.
Она добавила, что сотрудники госбезопасности выяснили, что молодые люди в целях совершения преступлений разработали планы вооруженных нападений, для чего подыскали интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий.
По адресам проживания у задержанных были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами и приобретённые в интернете компоненты для изготовления взрывчатых веществ, уточнила Петренко.
В свою очередь, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю принять к производству уголовное дело в отношении двоих молодых людей 2003 и 2004 годов рождения (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Глава ведомства также поручил следователям в кратчайшие сроки провести все необходимые следственные действия, установив причины и условия, «которые способствовали деструктивному поведению несовершеннолетних».
Напомним, что трагедия в Керчи произошла 17 октября 2018 года. Студен четвертого курса Владислав Росляков подорвал самодельные взрывные устройства и открыл огонь из ружья. В результате погибли 20 человек, сам нападавший также был найден мертвым. Мы подробно рассказывали об этом, напомним заголовки:
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