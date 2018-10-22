Опубликованы кадры жестокой бойни в керченском колледже

Видео бойни с камер наблюдения в Керченском политехническом университете показали в эфире «Россия 24».

На кадрах видно, что Владислав Росляков предусмотрительно обходит вахтёра, проникая в здание учебного заведения через чёрный вход. Он несёт с собой рюкзак и сумку, где и хранит ружьё со взрывчаткой. Далее он поднимается по лестнице на второй этаж, где здоровается с одним из студентов: пока неясно, был ли это просто случайный знакомый или соучастник преступления.

В следующей сцене Росляков идёт без сумки: камерам не удалось зафиксировать место, где он её оставил. Он спускается вниз, проходит мимо турникетов и садится на скамью, расположенную недалеко от буфета. Здесь Ростислав смотрит на телефон: видимо, рассчитывает время перемены в учебном заведении. После этого студент проникает в буфет, но выходит оттуда уже без рюкзака. Быстрым шагом он поднимается на второй этаж, попутно снимая верхнюю одежду, под которой видно футболку со словом «Ненависть».

Вскоре нам показывают кадры взрыва. В этот момент Росляков идёт по коридорам колледжа и стреляет во встречных студентов и учителей, беспорядочно палит по окнам и мониторам. Самоубийство Рослякова на обнародованных кадрах не показали.

Напомним, что на прошлой неделе 17 октября ученик четвёртого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков подорвал взрывчатку в этом учебном заведении, после чего принялся расстреливать учеников и преподавателей, а потом застрелился сам. В результате жестокой расправы 20 человек погибли, большая часть из них – студенты. Происшествие стало сверхрезонансным, высказываются оценки и версии разной степени достоверности - от конспирологических ("теракт, который невозможно совершить в одиночку") до морально-психологических обобщений мирового масштаба (президент Путин связывает, например, произошедшее с "издержками глобализации").

Наиболее рассудительные психологи и научные эксперты рекомендуют не торопиться с выводами и обобщениями: каждый подобный случай уникален, необходимо тщательное восстановление картины преступления, в том числе по возможности - внутреннего мира массового убийцы. Но они с сожалением фиксируют прискорбный факт: немотивированные вспышки агрессии с массовыми жертвами периодически случаются во всем мире (хотя знание этого не может, конечно, ни на каплю снизить накал горя тех людей, кто потерял в бойне близких, родных, друзей).

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