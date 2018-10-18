Страна потрясена трагедией в Керчи. Опубликован список пострадавших

Россия (и не только, конечно же) потрясена трагедией в Керченском политехническом колледже, где произошло массовое убийство учащихся. Основной выявленный подозреваемый это их однокурсник, "обычный паренек" - решившийся на бойню то ли из-за психического срыва, то ли по наущению извне (на сей счет сейчас идет и будет идти много споров, в ходе которых как обычно будет озвучиваться масса эмоциональных и непроверенных версий, с которыми нужно быть очень осторожными в плане доверия). Пока же представители оперативного штаба, работающего на месте трагедии, озвучили список пострадавших в Керчи.
Так, в больнице в Ленино (Керченский район) находятся:
Бочка Мария Андреевна
Соколовская Анастасия Алексеевна
Ратаенко Анна Геннадиевна
Лоло Яна Игоревна
Зарубина Ксения Руслановна
Рыбкин Никита Игоревич
Веренюк Даниил
Ольшевский Игорь
В Больнице № 1 (Керчь):
Лысенко Елизавета Денисовна
Ильясова Арзы
Жукова Виктория
Калиниченко Наталия
Грищенко
Бурлов
Брагина Екатерина Дмитриевна
Александрова Кристина
Михлина Юлия Сергеевна
Дьяченко
Васильева
Третьякова
Егорова Яна
Розанова Любовь Андреевна
Денего Карина Александровна
Чурина Надежда Константиновна
В Симферопольской больнице:
Радько
Крутько Николай
В Керченском онкодиспансере:
Минолоева Юлия Владимировна
Кондрашечкин Валентин Витальевич
В Темрюкской больнице:
Шилина Анна Вячеславовна
Пененжик О.А.
Зацаренко Валерия Константиновна
Гурская Ксения Валерьевна
Красницкая
Получили помощь, но покинули медучреждения:
Пономарева Виктория
Николаева Юлия Владимировна
Демчук Виктория
Карпушина Фатиме Наильевна
Игорочкина Марина Викторовна
Нестеренко Кирилл Николаевич
Неизвестная Ирина
Мельник Анастасия Олеговна
Гуцуляк Виктория Александровна
Третьякова Наталья Андреевна
Мохова Виктория
Голозубова Татьяна
Галанова Алла Владимировна
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Как заявил ранее глава администрации Керчи Сергей Бороздин, десять человек, которые попали в реанимацию после взрыва в колледже крымского города Керчь, находятся в тяжелом состоянии, и опознать их пока не удается. «Десять (человек) в реанимации, их опознать не могут. (Они) в тяжелом состоянии», — сказал он ТАСС.
Позднее глава Крыма Сергей Аксенов добавил, что в тяжелом состоянии находятся 12 из 53 раненых.
Между тем, как рассказал «Крыминформу» представитель оперативного штаба по расследованию причин трагедии, тела погибших начинают вывозить в морг. «Сейчас будем вывозить тела погибших. Родственников мы обеспечим полностью транспортировкой до морга на опознание или в больницу, кому надо. Если родственникам надо куда-то поехать или оказать медицинскую помощь, то обращайтесь, мы эту помощь тоже окажем», — сказал представитель штаба.
Он уточнил, что тела будут вывозить в единственный городской морг.
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Ранее администрация Керчи открыла горячую линию после взрыва и стрельбы в коледже. По всем вопросам предлагают обращаться по тел. 6-00-50, +7-978-909-11-35 (ЕДДС). Собственную горячую линию открыли в МЧС: 8 (3652) 55-09-05.
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