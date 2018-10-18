ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Власти Керчи: опознаны все 20 погибших в шокирующей бойне

По инф. rosbalt.ru   
18 Октября 2018 г.
Изменить размер шрифта

Городские власти Керчи сообщили, что процедура опознания завершена для всех 20 погибших в трагедии в Керченском политехническом колледже. Напомним, ранее был распространен список выживших пострадавших во время бойни - и в каких медучреждениях они находятся.

«Официально опознаны все двадцать погибших», — заявил заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев. Однако, по его словам, протоколы опознания составлены не на всех. «Дело в том, что протокол опознания составляется, когда есть прямые родственники. Но мы с уверенностью можем сказать, что имена всех двадцати погибших известны», — отметил Мельгазиев.

Представитель горадминистрации также добавил, что параллельно власти уточняют, сколько погибших были несовершеннолетними и сколько из них являются сотрудниками колледжа. «Пока не могу сказать, сейчас будем разбираться», — ответил Мельгазиев на вопрос журналистов по этому поводу.

Тем временем власти Крыма приняли решение о размере выплат семьям погибших и пострадавших. «Всем погибшим будет выделено по одному миллиону рублей, пострадавшим по 500 тысяч», — сообщил вице-премьер республики Крым Игорь Михайличенко.

Уточняется, что деньги поступят из бюджета республики. По данным ТАСС, регион рассчитывает на поддержку семей и из федерального бюджета.

накануне в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Владислав Росляков привел в действие взрывное устройство, а также расстрелял соучеников и преподавателей из ружья

Напомним, накануне в Керченском политехническом колледже 18-летний студент Владислав Росляков привел в действие взрывное устройство, а также расстрелял соучеников и преподавателей из ружья. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 