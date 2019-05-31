В Кремле о падении доходов граждан наслышаны. "Меры уже принимаются"

В Кремле признали общее падение доходов россиян. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это падение фиксируется многими организациями, в том числе Росстатом, однако «в целом это общий фон».

Напомним, в последнее время вышло несколько статистических исследований и соцопросов разных организаций, согласно которым уровень доходов российских семей снизился. Многие респонденты заявляли о том, что могут позволить себе только самые необходимые траты — покупка продуктов питания, оплата ЖКХ, с любыми другими расходами возникают проблемы, денег хватает только от зарплаты до зарплаты.

Речь идет о следующих опросах и статистических выкладках, производенных разными службами:

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По словам Пескова, передает РИА Новости, не всегда можно понять статистическую информацию по разным категориям. Однако, заверил представитель Кремля, в стране реализуется целый комплекс мер для исправления ситуации, в том числе в рамках нацпроектов.

Песков отметил, что целью нацпроектов как раз является повешение уровня доходов и жизни людей, причем речь идет «о конкретных результатах», о которых ранее много раз говорил президент Владимир Путин. Песков добавил, что «процесс сам по себе известен» (падения доходов — прим. ред.), это вызывает обеспокоенность властей, но меры уже принимаются.

Суть "мер" (по идее, они должны вести к оживлению экономики и выравниванию разрыва между богатыми и бедными) так и остается туманной. Ну, или мы все тупые и ничего не понимаем.

По инф. rosbalt.ru

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