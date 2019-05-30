Гражданам России пророчат снижение доходов. Эксперты гады? Или экономика хромает?

Экономисты ВШЭ и РАНХиГС пришли к выводу о том, что на сегодняшний день предпосылки для роста реальных доходов россиян отсутствуют — а значит, они продолжат падать и в текущем году.

«Весной прошлого года были президентские выборы, накачка бюджетного сектора с целью выполнения майских указов 2012 года. Это предопределяет то, что во втором квартале 2019 года, как минимум, негативная тенденция сохранится», — цитирует РБК директора Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игоря Николаева. Речь об этом шла 28 мая на заседании экономического клуба ФБК Grant Thornton «О реальных доходах россиян».

Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон отметил, что без роста экономики, который отсутствует уже на протяжении многих лет, нет «никаких оснований рассчитывать, что реальные доходы будут расти».

По данным Росстата, за первый квартал 2019 года реальные доходы россиян сократились на 2,3%. При этом Минэкономразвития ожидает, что по итогам года они вырастут на 1%. Устойчивый рост реальных доходов населения — одна из целей развития страны до 2024 года, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в майском указе после вступления в должность.

Напомним, что по данным социологов, каждый четвертый житель России признается, что вынужден экономить на еде.

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...Самая простая реакция на подобные сообщения — это гневно замахать руками, мол "Накаркают!" У нас вообще некоторые люди любят обвинять в диагнозах - врачей: это такой пережиток древних верований: "Назвать беду своим именем - значит, вызвать её на свою голову". Гораздо сложнее — разобраться, почему так просходит, поискать причины (а не виноватых). Естественно, все проблемы связаны с устройством российской экономики - а вот как её лечить, тут существуют разные точки зрения. Следите за нашими новостями по экономике, там бывают разные точки зрения и прогнозы!

Polit.ru

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