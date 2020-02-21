В ГИБДД хотят предупреждать водителей об опасных участках дорог с помощью СМС

В Госавтоинспекции прорабатывают вопрос о применении рассылок SMS на мобильные телефоны для оповещения автомобилистов о приближении к аварийно опасным участкам на дорогах. Об этом в эфире радиостанции «Милицейская волна» рассказал замначальника ГИБДД России Олег Понарьин.

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«Есть идея, чтобы предупреждать водителей в формате SMS-рассылок о том, что они приближаются к месту очагов аварий. Технологии есть у операторов связи, и они хотят работать в этом направлении. Думаю, в ближайшем будущем это будет реализовано», — заявил Олег Понарьин.

«Мы в рамках проекта по созданию профилактически информационно-аналитической системы разработали автоматизированную обработку данных о ДТП, — добавил замруководителя Госавтоинспекции. — Теперь мы видим на электронной карте очаги ДТП. В дальнейшем проанализируем и примем меры по ликвидации причин возникновения там аварий».

Такой электронной карты очагов ДТП, по словам Понарьина, в открытом доступе пока нет.

«Однако мы намерены передать такую информацию в интернет, чтобы автомобилисты заранее видели места потенциальных аварий и могли планировать свои поездки и рассчитывать скоростные режимы», — пояснил замглавы ГИБДД.

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