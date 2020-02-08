В России появятся «умные» перекрестки. Пропускать машины спецслужб они будут сами

В 2022 году в России начнется эксперимент по внедрению в регионах перекрестков на основе искусственного интеллекта, способных автоматически пропускать скорую помощь, пожарных и ГИБДД.

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Проект реализуется НП «ГЛОНАСС» в рамках платформы «Автодата» Национальной технологической инициативы «Автонет» по поручению президента РФ.

По словам вице-президента НП «Глонасс» Евгения Белянко, «задача умных перекрестков — минимизировать ДТП, выявлять аварийно-опасные участки дорог», они позволят прогнозировать вероятность создания заторов и выявлять риск столкновения автомобилей при интенсивном движении. Белянко отметил, что проект в первую очередь будет запущен в Новосибирске и Перми.

По оценкам экспертов, искусственный интеллект позволит сократить количество ДТП на перекрестках в среднем на 20-25%. Алгоритм работы умных перекрестков будет строиться на основе анализа данных платформы «Автодата». Адаптивная система дорожного управления будет масштабирована, а с помощью искусственного интеллекта выработан стандарт управления типовым перекрестком.

В России проект платформы «Автодата» по сбору автомобильных данных реализуется для создания массива больших данных в автомобильной сфере и для взаимодействия автомобильных платформ с внешней цифровой дорожной инфраструктурой.

Для создания платформы был сформирован межотраслевой консорциум «Автодата.Рус». Его учредителями, являются НП «ГЛОНАСС», Минпромторг и ГК «Роскосмос». В ближайшее время к консорциуму присоединятся Пермский край и Новосибирская область.

Напомним, в ходе декабрьской большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) — это важнейший вопрос на перспективу, это вопрос национальной безопасности и выживаемости России.

По его словам, возможности ИИ будут влиять на все сферы жизни государства, на оборону и экономику в целом. Более того, указал он, внедрение искусственного интеллекта позитивно отразится на качестве производства и производительности труда. «Для нас это важно», поскольку у России — огромная территория, но относительно небольшая численность населения», пояснил президент.

В качестве успешности применения ИИ в России уже сейчас президент указал на банковский сектор, поскольку в стране «развитые математические школы», а «цифровые технологии основаны на математике», это и беспилотный транспорт.

А вот заголовки об использовании искусственного интеллекта в других сферах:

Polit.ru

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