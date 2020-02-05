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Новый КоАП: жесткие штрафы для водителей. Но на многое скидочка вводится...
По инф. Российской газеты   
05 Февраля 2020 г.
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Сейчас много шума по поводу нового КоАП -в частности, идет ужесточение штрафов на автодорогах. В некоторое утешение, законодатели предусмотрят возможность 50-процентной скидки на более чем 1000 составов административных правонарушений. Это в восемь раз больше, чем в нынешней редакции кодекса. Особый порядок уплаты предусмотрен пока лишь для 124 штрафов из более чем 1800.

Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минюста, в проекте КоАП предусмотрено 1666 составов административных правонарушений. Скидка в половинном размере штрафа будет распространяться на 60 процентов штрафов. Исключение составят грубые административные правонарушения, а также отдельные административные правонарушения в области дорожного движения.

Кроме того, в КоАП сохранили норму о восстановлении срока, если копия постановления о назначении штрафа, направленная по почте, поступила адресату по истечении 20 дней со дня вынесения постановления. Это можно будет сделать по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности.

  • Новый КоАП предусматривает ужесточение наказаний за нарушение ПДД. Так, за превышение скорости штраф может вырасти до 3000 -5000 рублей, в зависимости от тяжести нарушения. Если в машине у нетрезвого водителя находился несовершеннолетний ребенок, это грозит лишением прав на 2-3 года и штрафом в 50 тысяч рублей.
  • Также в кодексе появилась статья, предусматривающая ответственность за систематическое нарушение правил. Если водитель совершил в течение года три грубых нарушения, ему будет грозить лишение прав на срок от одного года до полутора лет.

Новый КоАП планируется ввести в действие с 1 января 2021 года. Пока документ находится на общественном обсуждении.

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