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Автомобильные номера 222 и 666 станут реальностью? Вполне вероятно, что да
По инф. "Российской газеты"   
03 Февраля 2020 г.
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МВД России подготовило приказ, расширяющий количество комбинаций в коды регионов для госномеров. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В коды регионов на автономерах думают ввести новые комбинации

Согласно проекту, будет расширено количество цифр, которыми может начинаться код региона: к 1 и 7 добавляются 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Изменения должны быть внесены в приказ МВД России №766 "О государственных регистрационных знаках транспортных средств".

Как пишет ТАСС, если документ будет принят, то, к примеру, автовладельцы из Алтайского края смогут получить номера с кодом 222, Омской области - 555, Свердловской - 666. Сейчас изменения в приказ находятся на стадии общественного обсуждения. Ввод третьей цифры в код региона начали с Москвы в 2005 году, затем к столице присоединился Санкт-Петербург. Ежегодно в России выдается свыше 4 миллионов госномеров.

  • В Екатеринбургской епархии РПЦ, между тем, уже возмутились проектом МВД по изменениям в закон о государственных регистрационных знаках транспортных средств, которым предусмотрено, что в Свердловской области со временем могут начать выдавать автономера с кодом «666». Секретарь епархиального совете Екатеринбургской епархии игумен Вениамин Райников заявил «Газете.Ru», что авторы проекта «плохо подумали». «Как они могут не придать этому значение. Авторы проекта, что — масса примитивная, которая не понимает последствия?» — заявил представитель РПЦ. В полиции Среднего Урала уже заявили, что в этом году свердловские автовладельцы такие номера не получат. Как сообщили Накануне.RU в отделе пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД России по региону, емкости 196-го серийного номера еще достаточно и хватит не на один год.
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