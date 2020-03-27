На Кубе скончался зараженный коронавирусом россиянин

Россиянин, госпитализированный 22 марта на Кубе с коронавирусом, скончался в Институте тропической медицины Педро Кюри. Об этом сообщил директор департамента эпидемиологии Министерстве здравоохранения Кубы Франциско Дуран в ходе состоявшейся в Гаване пресс-конференции.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

«45-летний гражданин России скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. У него также был сахарный диабет второго типа», — сообщил чиновник.

«Несмотря на усилия реанимационной бригады, сегодня утром он скончался», — заявил Дуран.

Смерть россиянина стала вторым летальным исходом, зафиксированном на острове из-за коронавируса.

Всего на Кубе, по последним данным, подтверждены 67 случаев COVID-19. Двое россиян остаются госпитализированы.

Ранее в российском посольстве на Кубе сообщили, что дипломаты находятся на связи с госпиталем и оказывают россиянам необходимую поддержку.

По обновленным данным кубинского Минздрава, за сутки число подтвержденных случаев коронавируса на острове выросло на 10 и достигло 67, всего же под наблюдением врачей находятся 1603 пациента с подозрением на COVID-19.

Напомним, по последним данным на 26 марта, в РФ общее число больных коронавирусом достигло 840 (546 из них — в Москве), 38 человек выздоровели, двое умерли. Порядка 139 тыс. человек остаются под наблюдением врачей. Всего в мире заболели более 500 тыс. человек, 120 тыс. выздоровели, 23 тыс. умерли. Кроме того, по данным ВОЗ пандемия коронавируса ускоряется.

Свежие новости о борьбе с коронавирусной инфекцией - по ссылке.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...