В Белоруссии вынесен первый в этом году смертный приговор

К смертной казни в Белоруссии приговорили двух братьев. Как сообщает правозащитный центр «Весна», Могилевский областной суд признал их виновными в убийстве с особой жестокостью учительницы и поджоге ее дома. Напомним, что тема смертной казни - одна из острейших и самых нервных на постсоветском пространстве...

Это первый смертный приговор в Белоруссии в 2020 году.

Как уточняется, братья убили 47-летнюю учительницу Наталью Кострикову. Ее тело с сотней ножевых ранений нашли при тушении пожара в ее доме в апреле этого года. По подозрению в совершении преступления были задержаны жившие по соседству братья Костевы, которые перед пожаром с ней поругались. Оба просили в суде о милосердии.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется и применяется смертная казнь.

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Смертная казнь - нервная тема и в России:

Совершенно не секрет, что в России многие (если не большинство населения!) были бы рады возврату смертной казни. Этот эмоциональный порыв понятен - если вспомнить о таких жутких историях, как убийство девочки Лизы в Саратове и многие другие... Но, поддаваясь страстям, люди не учитывают того факта, что никакая перспектива смертной казни жестоких убийц-маньяков вовсе не останавливает (они смерти просто не боятся - те же приговоренные к ныне к казни братья-белорусы ведь пошли на свое злодеяние, прекрасно зная, что им грозит!). А сама возможность легального лишения человека жизни - дает широкий простор для уничтожения неугодных людей путем фальсификации доказательств, выбивания признаний через пытки и так далее. Тема еще долго будет оставаться очень нервной для общества, напомним некоторые заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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