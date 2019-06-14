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Казнить нельзя помиловать? Где вот только запятую ставить...
По инф. rosbalt.ru   
14 Июня 2019 г.
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Сразу два приговора к смертной казни вынесли в первой половине июня в мире. Первый коснулся жителя Белоруссии, второй гражданина США. В России тем временем арестовали мужчину, убившего свою трёхлетнюю падчерицу.

Казнить нельзя помиловать? Где вот только запятую ставить...

В Белоруссии мужчину признали виновным в убийстве трех человек и казнили. Официальное уведомление об исполнении приговора теперь должны получить его родственники.

Осужденный совершил преступление в мае 2015 года. Он и его сообщник убили двух жителей Минска. Совершить убийство их попросила воспитательница детского сада, решившая отомстить бывшему возлюбленному. Следствию также стало известно, что преступники причастны к убийству еще одного человека, который сдавал одному из них комнату в своем доме.

  • Напомним, Белоруссия является единственной из стран Европы и СНГ, где не отменена смертная казнь. При этом высшая мера может быть назначена только мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет и производится путем расстрела.

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В США суд Южной Каролины приговорил Тимоти Джонсона к смертной казни. В 2014 году он убил пятерых своих детей, пишет Durham Herald Sun.

Американец сам сознался в совершении преступления. Он лишил жизни детей в возрасте от 1 до 8 лет, перевез их тела через границы нескольких штатов, потом выбросил.

После ареста выяснилось, что мужчина страдает шизофренией. Его близкие просили сохранить ему жизнь, но суд присяжных вынес смертный приговор.

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Леденящий кровь случай произошёл и в Самаре. Здесь арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве трехлетней падчерицы.

По версии СК РФ, 9 июня пьяный муж матери ребенка кулаками избил маленькую падчерицу, и девочка от полученных травм скончалась. Мать ребенка была на работе, а когда вернулась, сразу вызвала бригаду «скорой», но было уже слишком поздно.

Подозреваемый арестован. В случае обвинительного решения суда, ему будет присужден длительный срок наказания — но наверняка среди наших читателей найдутся люди, которые хотели бы для таких негодяев "вышки"...

Тема смертной казни очень сложная и неоднозначная. Сейчас такая мера наказания воспринимается как исключительная и применяемая лишь отдельными государствами. Достаточно широкое применение она находит в арабских странах, а вот в России на неё наложен мораторий. Решить вопрос о том, стоит ли казнить виновных в тяжёлых преступлениях, не так просто. Уж слишком разное отношение у людей к этому... Есть ли этические аргументы в её пользу? И достойные ли они? Ответы на всем эти вопросы покажет время.

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