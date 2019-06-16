Европа призывает Беларусь отказаться от смертной казни

Евросоюз считает применение смертной казни в Белоруссии противоречащим международным обязательствам и призывает власти страны ввести мораторий. Об этом говорится в заявление, опубликованном внешнеполитической службой ЕС.

Белоруссия остается единственной страной в Европе, в которой по-прежнему применяется высшая мера наказания.

Напомним, накануне в Белоруссии казнили убийцу трех человек. Сначала он получил пожизненный срок, однако после рассмотрения апелляционной жалобы приговор ему заменили смертной казнью.

Мы знаем, что среди наших читателей пожилого возраста — немало сторонников "высшей меры наказания": все-таки мы росли в более суровые времена, когда она считалась эффективным способом решения проблем и с криминалом, и с политическими оппонентами власти. Но тема эта — из разряда очень дискуссионных морально-этических проблем, по ее поводу еще не скоро будет достигнут общественный консенсус. Мы периодически будем возвращаться к ней, говоря о такой фундаментальном философском понятии как смерть.

По инф. rosbalt.ru

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