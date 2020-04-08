Упс: теплая зима клещам только на руку была...

В 2019 году в России может быть всплеск клещевых инфекций. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

«В этом году, например, уже можно предсказать, что хитом будут клещевые инфекции. Зимы не было, поэтому клещи практически не засыпали, и нам гарантирован подъем пяти инфекций, которые они переносят. К сожалению, большая часть населения недооценивает угрозу эпидемии», — сказал он.

10 марта в пресс-службе Мосприроды сообщили, что в московском регионе из-за необычно ранней весны начали просыпаться клещи. В случае укуса клеща москвичам рекомендуют немедленно обращаться в ближайший травматологический пункт.

Для пробуждения клещам нужна температура воздуха в районе 8-10 градусов выше ноля.

Защита от «зимних» клещей является такой же, как в другое время года. В применении химических препаратов нет необходимости, однако стоит следить, чтобы насекомые не могли проникнуть под одежду.

Самой надежной защитой от укуса клеща является вакцинация.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...