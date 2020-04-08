Упс: теплая зима клещам только на руку была...

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
До сих пор остается актуальным вопрос о том, кому повысят зарплату в 2020 году в России. Уже не первый год российское правительство старается увеличить заработные платы докторам, чтобы те могли получить достойный уровень жизни, и на полученные средства можно было нормально...
«В этом году, например, уже можно предсказать, что хитом будут клещевые инфекции. Зимы не было, поэтому клещи практически не засыпали, и нам гарантирован подъем пяти инфекций, которые они переносят. К сожалению, большая часть населения недооценивает угрозу эпидемии», — сказал он.
10 марта в пресс-службе Мосприроды сообщили, что в московском регионе из-за необычно ранней весны начали просыпаться клещи. В случае укуса клеща москвичам рекомендуют немедленно обращаться в ближайший травматологический пункт.
Для пробуждения клещам нужна температура воздуха в районе 8-10 градусов выше ноля.
Защита от «зимних» клещей является такой же, как в другое время года. В применении химических препаратов нет необходимости, однако стоит следить, чтобы насекомые не могли проникнуть под одежду.
Самой надежной защитой от укуса клеща является вакцинация.
Пока ученые всего мира ищут вакцину от коронавируса, «целитель» Григорий Грабовой заявляет, что знает, как его победить. Экстрасенс, сделавший себе имя в начале двухтысячных и отсидевший за «воскрешение» бесланских детей, до сих пор играет в пророка. Как он пришел к славе и чем занимается сейчас?
«(…) 36-летняя Анастасия Васильева, глава независимого профсоюза „Альянс врачей“, в настоящий момент выступает против политики Кремля в области здравоохранения. Этому офтальмологу удалось объединить более 2 тыс. практикующих по всей стране, она осуждает методы борьбы с эпидемией со стороны властей. (…) Она продолжает свою деятельность по распространению масок, перчаток и респираторов среди медицинских учреждений. 2 апреля, когда она отправилась в Великий Новгород, к северо-западу от Москвы, ее арестовали. Освободили ее чуть менее, чем через 24 часа после того, как оштрафовали за несоблюдение карантинных мер», — передает Le Point.
Дети из Италии и других стран Европы исполняют арию из оперы Джакомо Пуччини «Турандот». В своих руках они держат плакаты со словами поддержки для близких, друзей и слушателей. (Согласитесь, что такая поддержка детей если и не поможет заболевшим в борьбе с инфекцией, то наверняка поднимет им дух, а это для успешного лечения очень важно! - прим. МГ.)
Знаете ли вы, что матрас, на котором вы спите, рекомендуется менять каждые 8-10 лет? За это время он теряет свою ортопедичность, плохо поддерживает позвоночник, накапливает пыль и грязь. Подушку же необходимо менять и того чаще – это зависит от наполнителя, но многие терапевты дают рекомендации обновлять подушки каждые два года, не дожидаясь признаков изнашивания. Если вы вдруг осознали, что качество вашего сна ухудшилось, скорее всего, пора менять подушку или матрас.
Добавить блюду изюминку могут разные соусы, в том числе и итальянский песто. Этот соус может украсить собой разную еду и благодаря неповторимому вкусу и аромату он способен сделать ее просто кулинарным шедевром. Состоит песо из кедровых орешек, базилика, пармезана и чеснока (это классика). А на самом деле сейчас рецептов приготовления такого соуса много, и один из них здесь: grandkulinar.ru.
Путешествия способны много дать людям Это новые впечатления и знакомства, расширение кругозора и положительные эмоции, принятие других взглядов на жизнь и толерантность, практика языка (если тур предполагается в другую страну) и проверка своих возможностей и способностей, дегустация новых блюд и вдохновение и т.д. Перечислять можно еще и еще.
День российской анимации отмечают 8 апреля в честь премьеры первого российского анимационного фильма «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами», которая состоялась в этот день в 1912 году. Это кукольный фильм, но вместо кукол в нём — настоящие насекомые из энтомологической коллекции режиссёра Владислава Старевича.
В России ввели уголовную ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества как в стране, так и за рубежом. Такой закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.
Во время незапланированных каникул школьникам России вместо горячего питания начали выдавать продуктовые наборы. Но пайки дают не всем, а только льготным категориям учащихся. Перечень льготников каждый регион определяет самостоятельно. При этом, как выяснилось, сухие пайки в Москве заметно лучше по содержанию, чем наборы в регионах.
В конце прошлого века Клара Новикова столкнулась с ужасной болезнью, которая чуть было не лишила юмористку жизни. Ей пришлось пережить тяжелейшее испытание, но артистка справилась со всеми трудностями, и сейчас не боится рассказывать об этом своим поклонникам.
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