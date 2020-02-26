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В Подмосковье заметили первых клещей

По инф. rosbalt.ru   
26 Февраля 2020 г.
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Первые клещи замечены в Подмосковье местными жителями. Специалисты связывают раннее появление клещей с аномально теплой зимой в этом году.

Жители Подмосковья жалуются на появление клещей из-за аномально теплой зимы

О «находке» рассказала жительница Раменского района, гулявшая в минувшие выходные на улице со своей собакой. В какой-то момент женщина увидела клеща на морде своего питомца.

По ее словам, клещ сидел неподвижно, а когда она взяла его перчаткой в руку, то зашевелился и даже пытался впиться. В итоге, кровопийцу раздавили.

  • Для пробуждения клещам нужна температура воздуха в районе 8-10 градусов выше ноля.
  • Защита от «зимних» клещей является такой же, как в другое время года. В применении химических препаратов нет необходимости, однако стоит следить, чтобы насекомые не могли проникнуть под одежду.
  • В Москве теплая погода в январе стала также причиной раннего пробуждения бабочек и божьих коровок.

По инф. rosbalt.ru

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