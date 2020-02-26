В Подмосковье заметили первых клещей

Первые клещи замечены в Подмосковье местными жителями. Специалисты связывают раннее появление клещей с аномально теплой зимой в этом году.

О «находке» рассказала жительница Раменского района, гулявшая в минувшие выходные на улице со своей собакой. В какой-то момент женщина увидела клеща на морде своего питомца.

По ее словам, клещ сидел неподвижно, а когда она взяла его перчаткой в руку, то зашевелился и даже пытался впиться. В итоге, кровопийцу раздавили.

Для пробуждения клещам нужна температура воздуха в районе 8-10 градусов выше ноля.

Защита от «зимних» клещей является такой же, как в другое время года. В применении химических препаратов нет необходимости, однако стоит следить, чтобы насекомые не могли проникнуть под одежду.

В Москве теплая погода в январе стала также причиной раннего пробуждения бабочек и божьих коровок.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...