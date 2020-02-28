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Ученые придумали, как распознать рак пищевода на ранней стадии

По инф. rosbalt.ru   
28 Февраля 2020 г.
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Разработан способ, с помощью которого можно с высокой точностью определить рак пищевода на ранних стадиях. Сделать это поможет тест на дыхание, который создали ученые из Университета Радбауда.

Эксперты научились распознавать рак пищевода на ранних стадиях

Эксперты разработали инвазивный и недорогой метод, который по дыханию определяет наличие предраковых клеток. Он способен идентифицировать пациентов с пищеводом Барретта с точностью до 91%.

Ученые уже протестировали устройство на 402 пациентах — у 129 человек был обнаружен пищевод Барретта, а у трети — кислотный рефлюкс.

Специалисты продолжают проводить исследования, чтобы доказать эффективность данного теста.

Мы постоянно рассказываем обо всем, что касается онкологических заболеваний, ведь лучше их предупредить, чем лечить. Напомним последние заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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