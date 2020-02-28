Ученые придумали, как распознать рак пищевода на ранней стадии

Разработан способ, с помощью которого можно с высокой точностью определить рак пищевода на ранних стадиях. Сделать это поможет тест на дыхание, который создали ученые из Университета Радбауда.

Эксперты разработали инвазивный и недорогой метод, который по дыханию определяет наличие предраковых клеток. Он способен идентифицировать пациентов с пищеводом Барретта с точностью до 91%.

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Ученые уже протестировали устройство на 402 пациентах — у 129 человек был обнаружен пищевод Барретта, а у трети — кислотный рефлюкс.

Специалисты продолжают проводить исследования, чтобы доказать эффективность данного теста.

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По инф. rosbalt.ru

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