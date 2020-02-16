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Ученые придумали, как безопасно бороться с раком: поможет свет!
По инф. rosbalt.ru   
16 Февраля 2020 г.
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Ученые университета ИТМО узнали, как высвобождать лекарственный препарат из раковых клеток неинвазивно, без поражения здоровых клеток и тканей. Исследование опубликовано в журнале Laser and Photonics Reviews, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Ученые нашли безопасный способ борьбы с раком

Для борьбы с раком существуют специальные лекарственные препараты. Однако они не различают здоровые и пораженные клетки и ткани, поэтому необходимы новые способы борьбы с раком.

«Одним из таких подходов является доставка лекарственных препаратов с помощью микро- и наночастиц, при которой создаются локально высокие концентрации препарата в зоне опухоли при минимальных системных концентрациях во всем организме», — объяснили в университете.

Загруженные лекарством частицы накапливаются в зоне опухоли. Вещество требуется высвобождать неинвазивно, то есть без проникновения через живые ткани.

Сложность состоит в том, что частицы-носители должны быть светочувствительными. Ученые пришли к выводу, что проблему разрешит оксид железа (Fe2O3) при взаимодействии со светом.

«Можно использовать резонансные полупроводниковые наночастицы из оксида железа, которыми модифицируются полимерные контейнеры (капсулы). Далее при облучении модифицированных полимерных контейнеров наночастицы оксида железа нагреются и лекарство неинвазивно высвободится», — отметили в пресс-службе.

Преимущество метода состоит также в том, что при нагреве можно контролировать температуру. Это спасет здоровые клетки и ткани от негативного воздействия — благодаря оксиду железа. Ученые подтвердили выводы экспериментами.

«Действие противоопухолевого лекарства было направлено в отношении опухолевых клеток при облучении их лазером, в то время как в отношении здоровых клеток практически не наблюдалась токсичность лекарств. Контрольные клетки также выжили по окончании эксперимента, что говорит о том, что опухолевые клетки погибли в результате высвобождения лекарства. Таким образом были созданы эффективные светочувствительные системы для доставки лекарств в клетки», — подытожил соавтор исследования Михаил Зюзин.

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  • Ученые придумали, как безопасно бороться с раком: поможет свет!
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