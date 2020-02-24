Связь между изжогой и раком пищевода существует? Увы, да

Людям, страдающим, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, немало неприятностей доставляет изжога. Это один из симптомов, который может изводить человека всю жизнь и даже привести к раку пищевода.

Гастроэнтеролог Виктория Ковалевич рассказала, откуда появляется изжога, к чему может привести длительное течение заболевания или неправильное лечение. Также она дала рекомендации по питанию.

По словам врача, основная причина развития ГЭРБ — частый заброс содержимого желудка в пищевод из-за того, что ослабевает и перестает полностью смыкаться сфинктер, разделяющий два этих органа.

«Конкретной причины, почему он в какой-то момент перестает смыкаться, как таковой нет. Их много. Болезнь связана с образом жизни, питанием, анатомическими особенностями строения и функциональными характеристиками желудочно-кишечного тракта», — отметила Виктория Ковалевич.

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Она добавила, что чаще всего с такой симптоматикой обращаются пациенты, страдающие ожирением и курящие.

Есть ряд продуктов, которые провоцируют обострение. Ковалевич сказала, что в первую очередь это происходит от острой и кислой пищи. Негативное воздействие имеют также овощи и фрукты с большим содержанием клетчатки, бобовые, газированные напитки, в том числе квас — все они повышают газообразование. Рекомендуется ограничить в рационе выпечку, ржаной и просто свежий хлеб на дрожжах, черный кофе, шоколад, алкоголь, особенно сухие и игристые вина, пиво. Причиной обострения может стать даже слишком горячая или холодная еда.

Гастроэнтеролог предупредила, что при длительном течении заболевания и неадекватной терапии может развиться предраковое состояние. «Одни специалисты называют его осложнением ГЭРБ, другие — одной из форм болезни. В любом случае пациентам, у кого есть диагноз ГЭРБ, надо хотя бы раз в год наблюдаться у гастроэнтеролога, даже если сильно ничего не беспокоит», — заключила врач.

Виктория Ковалевич назвала основные правила, которые помогут избежать изжоги. Принимать пищу она советует 3-4 раза в день, не голодать и не переедать, избегать перекусов. Также не стоит носить тугие ремни, ложиться и наклоняться после еды в течение получаса, а ужинать надо не позднее чем за 3 часа до сна.

По инф. rosbalt.ru

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