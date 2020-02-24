ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Связь между изжогой и раком пищевода существует? Увы, да
По инф. rosbalt.ru   
24 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Людям, страдающим, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, немало неприятностей доставляет изжога. Это один из симптомов, который может изводить человека всю жизнь и даже привести к раку пищевода.

Врачи рассказали о связи между изжогой и раком пищевода

Гастроэнтеролог  Виктория Ковалевич рассказала, откуда появляется изжога, к чему может привести длительное течение заболевания или неправильное лечение. Также она дала рекомендации по питанию.

По словам врача, основная причина развития ГЭРБ — частый заброс содержимого желудка в пищевод из-за того, что ослабевает и перестает полностью смыкаться сфинктер, разделяющий два этих органа.

«Конкретной причины, почему он в какой-то момент перестает смыкаться, как таковой нет. Их много. Болезнь связана с образом жизни, питанием, анатомическими особенностями строения и функциональными характеристиками желудочно-кишечного тракта», — отметила Виктория Ковалевич.

  • Еще о болезнях желудочно-кишечного тракта и их лечении - по ссылке.
  • Другие регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

Она добавила, что чаще всего с такой симптоматикой обращаются пациенты, страдающие ожирением и курящие.

Есть ряд продуктов, которые провоцируют обострение. Ковалевич сказала, что в первую очередь это происходит от острой и кислой пищи. Негативное воздействие имеют также овощи и фрукты с большим содержанием клетчатки, бобовые, газированные напитки, в том числе квас — все они повышают газообразование. Рекомендуется ограничить в рационе выпечку, ржаной и просто свежий хлеб на дрожжах, черный кофе, шоколад, алкоголь, особенно сухие и игристые вина, пиво. Причиной обострения может стать даже слишком горячая или холодная еда.

Гастроэнтеролог предупредила, что при длительном течении заболевания и неадекватной терапии может развиться предраковое состояние. «Одни специалисты называют его осложнением ГЭРБ, другие — одной из форм болезни. В любом случае пациентам, у кого есть диагноз ГЭРБ, надо хотя бы раз в год наблюдаться у гастроэнтеролога, даже если сильно ничего не беспокоит», — заключила врач.

Виктория Ковалевич назвала основные правила, которые помогут избежать изжоги. Принимать пищу она советует 3-4 раза в день, не голодать и не переедать, избегать перекусов. Также не стоит носить тугие ремни, ложиться и наклоняться после еды в течение получаса, а ужинать надо не позднее чем за 3 часа до сна.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 