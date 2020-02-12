Изучение рака продолжается: найдены новые "виновники" смертельной болезни

"РГ": по данным Всемирной организации здравоохранения, более 15% всех случаев рака вызваны инфекционными агентами - бактериями, вирусами и паразитами.
Онкологию могут провоцировать вирусы, бактерии и паразиты
В рамках масштабной работы специалисты Немецкого онкологического исследовательского центра проанализировали данные более 1300 исследователей. Ученые рассмотрели около 2600 геномов опухолей, вызванных 38 различными типами рака. В результате исследователи нашли следы 23 различных типов патогенов у 356 пациентов с онкологией.
По словам онколога Марка Запатка, речь идет об обнаружении в большом количестве вирусов Эпштейна-Барра, который связан с развитием рака желудка, носоглотки и лимфомой, вирусов гепатита В, провоцирующих рак печени, а также вирусов папилломы, ответственных за образование рака шейки матки и злокачественных опухолей горла.
Также в редких случаях у пациентов распознавался генетический материал ретровируса и цитомегаловируса.
- Результаты работы являются важным шагом в борьбе с раком. Теперь мы может более четко видеть, как патогены вызывают рост злокачественных клеток. Вопрос о том, какие вирусы связаны с раком, очень важен, поскольку, обладая информацией, мы реально может предотвратить недуг. Если выявлен вызывающий рак вирус, дальнейшие заражения можно предотвратить путем вакцинации и, таким образом, защититься от онкологии, - пояснили в Немецком онкологическом исследовательском центре.
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