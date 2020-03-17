Ученые: аномально теплую зиму россиянам «подарили»... лесные пожары!

Причиной аномально теплой зимы 2019-2020 в России стало не глобальное потепление. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью «Российской газете».

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По словам эксперта, в Сибири, Австралии и Северной Америке были очень крупные природные пожары. Они произвели гигантский выхлоп черного углеводорода, который, поднявшись в небо, «пробил» тропосферу, в нижней стратосфере растекся над Землей и не пропускал вниз холодные массы воздуха.

Тишковец считает, что потребуется несколько лет на то, чтобы атмосфера пришла в норму. «Пока сажа от пожарищ сама по себе не утилизируется, она будет влиять на термодинамический баланс атмосферы», — указал он.

Синоптик подчеркнул также, что глобальное потепление климата — это циклический процесс который проявляется в определенные периоды, а затем сходит на нет. Все это связано в первую очередь с солнечной и вулканической активностью, с деятельностью человека. Впереди, заключил он, Землю ждет еще много различных климатических событий, однако человечество переживало их уже не один раз.

Лесные пожары в ушедшем году были, действительно, знатные, и это настоящая беда. Выгорает лес, гибнут животные, задыхаются люди. И это ужасно, ведь в условиях стремительно меняющегося климата легкие планеты нам, наверное, еще пригодятся. Но сколько леса мы в реальности потеряли за последние годы и кому все-таки верить - экологическим активистам или чиновникам? Хочется последним, но сердце подсказывает, что правы первые. Ведь им незачем преувеличивать масштаб бедствия. А вот и другое открытие - оказывается, пожары влияют на температурный фон. Значит, нужно минимизировать их. А для этого важно начинать тушение леса сразу же, а не ждать, когда масштабы горения станут гигантскими. И, наконец, о своем поведении в лесу забывать не стоит. Брошенным окуркам - не место в траве.

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По инф. rosbalt.ru

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