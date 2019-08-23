Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Люди поджигают леса... Нет, это не только в Сибири!

С начала года в лесах Амазонки зафиксировано более 74 тысяч очагов пожаров, как пишет Meduza, это на 85% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что причина большинства пожаров — это поджоги. Известно, что леса сжигают фермеры, чтобы освободить участки под поля и пастбища.

Тем временем, дым лесных пожаров 20 августа достиг Сан-Паулу, превратив в этом бразильском городе день в ночь.

Лесные пожары – беда многих территорий. Например, в России в этом году площадь лесных пожаров была сопоставима с Крымом. В числе регионов, охваченных огнем, фигурировала и Сибирь. Напомним:

Как показывает практика, множество пожаров, случавшихся в лесах, имеют, к сожалению, человеческий след (жители Земли, опомнитесь!). Но и климат тоже проблемы подбрасывает: испепеляющая жара, сухие грозы – лесам очень сложно выстоять под таким мощным «наступлением» с разных сторон.

И ситуация сложная не только с частотой и объемом пожаров на зеленых территориях. Воздух, к примеру, тоже оставляет желать лучшего. Мусор копится, да с такими последствиями, что угроза есть безопасности полетов.

Вот так мы, люди, небрежно к своей планете относимся. Но и она, наверное, не вытерпев, ответ свой человечеству выставит. Что нас ждет впереди, сможем ли мы в итоге «договориться» со своим домом – Землей?

Polit.ru

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