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Правительство пообещало адресную помощь бизнесу

По инф. polit.ru   
31 Марта 2020 г.
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Правительство окажет адресную поддержку наиболее пострадавшим из-за распространения коронавируса отраслям экономики.

Правительство пообещало адресную помощь бизнесу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в рамках помощи транспортной сфере, к которой относятся авто- и авиаперевозки, авиаперевозчикам из Резервного фонда будет выделено 1,5 млрд рублей. Эти средства пойдут на компенсацию затрат, связанных с вывозом людей из стран, где наиболее распространена коронавирусная инфекция.

«Готовим также меры поддержки организациям, которые работают в сфере культуры, досуга, развлечений, физкультуры и спорта. Такая же ситуация в туризме, гостиничном бизнесе, а также у предпринимателей, которые занимаются общественным питанием», — отметил премьер.

Мишустин также подписал распоряжение, согласно которому Минпромторг и другие министерства должны отслеживать финансовое состояние системообразующих предприятий РФ.

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Правительство РФ для обеспечения устойчивого развития экономики в условиях эпидемии коронавируса сформировало перечень системообразующих предприятий, расширив его до 600. Включение компаний в перечень позволяет им получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и другие.

Ранее в перечень входило 199 организаций, прибыль которых формирует более 70% совокупного национального дохода, а численность занятых составляет более 20% от общего количества занятых в экономике.

В число системообразующих предприятий входят ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии», ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», ОАО «Газпром», ОАО «НК "ЛУКОЙЛ"», АО «Объединенная металлургическая компания», ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Северсталь», ОАО «Аптечная сеть 36,6», ООО «Ашан», ОАО «Вымпелком», ООО «Лента», ОАО «Мегафон», ФГУП «Почта России», ЗАО «Тандер», X5 Retail Group N.V.

Polit.ru

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