COVID-19 для бизнеса: без работы могут остаться миллионы человек

Около трех миллионов предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавируса и сложных экономических процессов. Об этом рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова, подчеркнув, что сейчас важно сохранить основную часть бизнеса.

Дыбова отметила, что значительная часть малого и среднего бизнеса в России — это арендаторы точек в торговых центрах и на рынках, и главная проблема во всех регионах — это арендные платежи. Дыбова также уточнила, что многие предприниматели взяли кредиты по льготной программе. Сейчас есть большой риск, что они не смогут расплатиться с банками.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о введении в России моратория на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные. Начиная с марта, на три месяца вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка для оплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, общее число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило 234 тысячи, скончались 9,8 тысячи человек.

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