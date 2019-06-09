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Трагедия в далекой Африке: леопард загрыз двухлетнего малыша
По инф. rosbalt.ru   
09 Июня 2019 г.
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Сына одного из сотрудников Национального парка Крюгера в ЮАР растерзал леопард. Как пишет издание The Mirror, животное нашли и застрелили.

Трагедия в далекой Африке: леопард загрыз двухлетнего малыша

По данным СМИ, зверь напал на мальчика на территории, где расположено жилье персонала. Родители отвезли ребенка в больницу, но врачи констатировали смерть мальчика.

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По инф. rosbalt.ru

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