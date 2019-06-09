Трагедия в далекой Африке: леопард загрыз двухлетнего малыша

Сына одного из сотрудников Национального парка Крюгера в ЮАР растерзал леопард. Как пишет издание The Mirror, животное нашли и застрелили.

По данным СМИ, зверь напал на мальчика на территории, где расположено жилье персонала. Родители отвезли ребенка в больницу, но врачи констатировали смерть мальчика.

Еще новости про происшествия с дикими животными:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ