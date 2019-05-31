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Видео, пробирающее до слез: лебедь выхаживает птенца погибшей подруги
По инф. rosbalt.ru   
31 Мая 2019 г.
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В Дворцовом парке Гатчины в середине мая произошла трагедия. Пользователи в соцсетях написали, что самка лебедя погибла, защищая гнездо от бродячей собаки.

Видео, пробирающее до слез: лебедь выхаживает птенца погибшей подруги

Сотрудники парка забрали яйца в инкубатор. Вылупился один птенец, и самец взял на себя заботу о нем. Очевидцы пишут в соцсетях, что лебедь-папа проводит все время с малышом, катает его на спине, гуляет и купается с ним.

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По инф. rosbalt.ru

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