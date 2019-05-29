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Мишка косолапый никак не хотел уходить с детской площадки. Пришлось пристрелить...
По инф. rosbalt.ru   
29 Мая 2019 г.
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В Северо-Енисейске Красноярского края полиции пришлось застрелить крупного медведя, который забрел на детскую площадку.

Мишка косолапый никак не хотел уходить с детской площадки. Пришлось пристрелить...

Местная жительница рассказала, что ранним утром заметила на улице медведя. «Идет по улице косолапый, не спеша, потом сказали на детскую площадку ушел», — сообщила девушка.

В ГУ МВД по Красноярскому краю рассказали, что, получив сигнал от местных жителей, сначала пытались отогнать животное в лес с помощью спецсредств, но медведь не реагировал на шум. Медведь кинулся в сторону людей, предупреждающие выстрелы вверх не помогли и полицейским пришлось применить табельное оружие, застрелив медведя.

По инф. rosbalt.ru

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