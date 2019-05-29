Мишка косолапый никак не хотел уходить с детской площадки. Пришлось пристрелить...

В Северо-Енисейске Красноярского края полиции пришлось застрелить крупного медведя, который забрел на детскую площадку.

Местная жительница рассказала, что ранним утром заметила на улице медведя. «Идет по улице косолапый, не спеша, потом сказали на детскую площадку ушел», — сообщила девушка.

В ГУ МВД по Красноярскому краю рассказали, что, получив сигнал от местных жителей, сначала пытались отогнать животное в лес с помощью спецсредств, но медведь не реагировал на шум. Медведь кинулся в сторону людей, предупреждающие выстрелы вверх не помогли и полицейским пришлось применить табельное оружие, застрелив медведя.

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По инф. rosbalt.ru

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