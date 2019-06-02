Мгновения и вечность: последние новости жизни и смерти

Нередко мы задумываемся о вечном, нередко тратим своё драгоценное время, чтобы поразмыслить на тему неостановимо приближающейся смерти, на тему вечно утекающей жизни. Мы с горечью и гордостью вспоминаем о тех, кого уже нет рядом, мы думаем о тех, кому ещё суждено появиться на свет. И в сегодняшней подборке новостей столь вечных тем предостаточно. Начиная от истории о неожиданной смерти отца прямо перед свадьбой собственной дочери, заканчивая подробной статистикой жертв сериала «Игра престолов».

Вопрос смерти всегда был недалеко от печали, которая неизбежно окутывает всех родственников погибшего. К сожалению, мы не можем выбирать время, когда будем уходить на тот свет, так что нередко прощание с миром происходит в самый неподходящий момент.

В индийском штате Керала 55-летний П. Вишнупрасад скончался всего за день до свадьбы своей дочери. Вот он выступает на сцене, как вдруг мужчине становится плохо. Родственники вызывают скорую помощь, его увозят в больницу, но врачи сообщают тяжелые новости: у Вишнупрасада остановилось сердце.

Сложно сказать, как лучше поступить в такой ситуации: стоит ли портить праздник молодой невесте столь важными известиями? Родственники решили, что лучше не мучить её в столь важный день, так что девушке Арче не рассказали о смерти её отца. Уже после празднования свадьбы Арча узнала правду, которую, как оказалось, хотел скрыть сам Вишнупрасад.

Конечно, смерть родного человека принесла девушке большое горе. Но не только люди страдают из-за таких трагедий: животным от жестокого, но естественного хода вещей, не легче. Недавно жители индийской деревни Хиран сняли на видео кадры, на которые даже взглянуть больно. Маленький слонёнок пытается «разбудить» свою умершую мать, но у него так ничего и не выходит.

Местные жители предположили, что слониха поранила ногу, когда провалилась в яму. Какое-то время она пыталась передвигаться самостоятельно, но заблудилась, а потом упала совсем без сил. Очевидцы позвали лесников, а те вызвали ветеринаров. Долгие шесть недель животное пытались спасти, но смерть всё-таки настигла мать-слониху.

Парадоксально, но совсем недалеко от смерти располагается рождение. И недавно СМИ рассказали о неожиданности, с которой жительнице американского штата Невада пришлось столкнуться прямо на заднем сидении автомобиля.

Любящий муж Майк Энтони Аддисон вёз свою беременную супругу Руди Нейпир к врачу. Предполагался самый обычный осмотр, так что никто не ожидал, что именно в этот момент женщина начнёт рожать. Когда она сказала об этом своему мужу, тот даже не поверил и в ответ произнес: «Нет, это не так».

Впрочем, всё было взаправду, да и всё это дело снимал их сын Джейден, которого ещё до неожиданных родов мама попросила запечатлеть поездку на видеокамеру.

И тут в машине началось что-то безумное. Испуганный папа признался на камеру, что с нетерпением ждёт появления своей дочки Джоли. Сын Джейден остроумно попросил девочку поторопиться, а две дочери всё это время просто плакали – нервная получилась ситуация! Впрочем, Руди Нейпир удалось родить прямо в салоне автомобиля, а новорожденную Джоли сразу же доставили в больницу, из которой её очень скоро выписали.

Любопытно, что тема жизни и смерти живёт не только чувствами, но и банальной статистикой. Причём эта самая статистика не обходит стороной художественные произведения.

Так, недавно сотрудники The Washington Post решили рассказать обо всех умерших персонажах популярного сериала «Игра престолов». Если вы относитесь к поклонникам этого сериала и ещё не досмотрели последний сезон до конца, будьте осторожны – здесь полно опасных сюжетных поворотов, о которых вы ещё не знаете!

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За всё время существования сериала было убито 6887 героев. Наибольшей жестокостью отметился восьмой сезон, в котором авторы исследования обнаружили аж 4548 трупов. Многие из них были главными героями «Игры престолов»: в финале погибла мать драконов Дейенерис Таргариен, Серсея и Джейме Ланнистеры, Эурон Грейджой и многие другие персонажи первого эшелона. Даже драконы Рейгаль и Визерион оказались жертвами жестоких сценаристов! К слову, в сериале пали почти две тысячи местных «зомби» – белых ходоков, и 720 лошадей.

Первый сезон «Игры престолов» оказался самым мирным, ведь там насчитали всего 59 смертей. Впрочем, среди погибших было немало значимых для истории героев: Нед Старк, кхал Дрого, Роберт Баратеон и Визерис Таргариен.

Самым жестоким убийцей оказался огромный дракон Дрогон – на его счету 1426 жертв. На второе место попала маленькая, но боевая девушка Арья Старк с 1278 жертвами. Далее идут дракон Рейгал (273 жертвы), Серсея Ланнистер (199 жертв) и Джон Сноу (112 жертв).

Герои сериала чаще всего погибали в северной столице Винтерфелл, которая приняла смерти 3709 персонажей. На втором месте оказалась Королевская Гавань с 1357 смертями, а третью строчку заняли схватки за Стеной – 1092 смерти.

Исследователи также отметили самые жестокие сражения в сериале. Больше всего жертв принесло сражение за Винтерфелл – 3512 смертей. Попытка Дейенерис сжечь Королевскую Гавань также оказалась довольно успешной и принесла 1020 смертей. А вот ловля всего одного белого ходока для королевы Серсеи обернулась 849 смертями.

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