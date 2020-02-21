Ты «морозил» почти 70 лет. Прощай, холодильник «Саратов»!

На Саратовском электроагрегатном производственном объединении (СЭПО-ЗЭМ) перестанут производить холодильники «Саратов».

Одна из сотрудниц завода написала на странице губернатора области Валерия Радаева в Instagram, что о закрытии производства холодильников 18 февраля объявил директор СЭПО. Она выразила опасения, что работникам грозят сокращения, а Саратов лишится одного из брендов.

Сообщение прокомментировали с аккаунта министерства промышленности Саратовской области. В ведомстве пояснили, что производство холодильного оборудования стало «нерентабельным для предприятия по причине высокого уровня конкуренции на рынке».

По словам представителей министерства, СЭПО является частным предприятием и решение об оптимизации производственной линии принимает самостоятельно. Также они отметили, что о сокращениях персонала завода пока не сообщалось.

В ведомстве пообещали тем, кто лишится работы из-за остановки выпуска холодильников, предоставить рабочие места на других производственных линиях СЭПО или на иных предприятиях региона.

По данным издания «Новости Саратова», под сокращение могут попасть 470 сотрудников.

Директор СЭПО Евгений Резник отказался комментировать информацию о закрытии производства.

Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) — российское предприятие по производству электронных и сложных электротехнических изделий основано в 1939 году. Предприятие также известно как «Завод холодильников "Саратов"».

С момента основания СЭПО занималось разработкой и производством авиационных двигателей и комплектующих для автомобильной промышленности. С 1951 года СЭПО, наряду с заводом ЗиЛ — первым в СССР начал выпуск бытовых холодильников. Холодильники «Саратов» производства СЭПО экспортировались в 40 стран мира, в том числе в Великобританию и Германию.

В 2016 году губернатор Саратовской области Валерий Радаев предлагал на базе СЭПО заняться производством iPhone 7.

Наверное, холодильники «Саратов» стояли на кухнях многих людей старшего поколения. Но такая техника постепенно сдает свои позиции. Потребителям теперь холодильники саморазмораживающиеся подавай, супервместительные и с большой морозилкой. Конечно, жалко бывает прощаться с вещами, в какой-то степени символизирующими наше время. Но давайте сделаем это с легким сердцем и поблагодарим «Саратов» за хорошую службу. Теперь лишь бы закрывая производство, про людей не забыли. И они остались у дел, возможно, на переориентированном на новую продукцию предприятии.

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