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Где и когда был создан первый дизельный «движок»?
По инф. pnp.ru   
29 Января 2020 г.
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28 января 1897 году был получен первый в мире дизельный двигатель, который был пригоден для серийного производства. Автором изобретения стал немецкий инженер Рудольф Дизель. Ему понадобилась семнадцать лет упорного труда для того, чтобы достигнуть успеха.

Где и когда был создан первый дизельный «движок»?

Этот работоспособный двигатель был принципиально нового типа — с воспламенением от сжатия. Инженер определил, что КПД двигателя внутреннего сгорания будет усиливаться от увеличения степени сжатия горючей смеси. При этом горючую смесь не нужно сильно сжимать, потому что в противном случае, повышаются давление и температура, и она самовоспламеняется раньше времени. И изобретать решил сжимать чистый воздух, а не горючую смесь.

Затем в цилиндр понемногу впрыскивалось жидкое топливо под сильным давлением. Так как температура сжатого воздуха достигала 600-650 °C, топливо самовоспламенялось, и газы, расширяясь, двигали поршень. Так инженер сумел значительно повысить КПД двигателя.

Кстати, в России уже независимо от Дизеля на Путиловском заводе в Санкт-Петербурге русский инженер немецкого происхождения Густав Тринклер изобрёл первый в мире «бескомпрессорный нефтяной двигатель высокого давления», то есть дизельный двигатель в его современном виде с форкамерой, который назвали «Тринклер-мотором».

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По инф. pnp.ru

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