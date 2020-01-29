Где и когда был создан первый дизельный «движок»?

28 января 1897 году был получен первый в мире дизельный двигатель, который был пригоден для серийного производства. Автором изобретения стал немецкий инженер Рудольф Дизель. Ему понадобилась семнадцать лет упорного труда для того, чтобы достигнуть успеха.

Этот работоспособный двигатель был принципиально нового типа — с воспламенением от сжатия. Инженер определил, что КПД двигателя внутреннего сгорания будет усиливаться от увеличения степени сжатия горючей смеси. При этом горючую смесь не нужно сильно сжимать, потому что в противном случае, повышаются давление и температура, и она самовоспламеняется раньше времени. И изобретать решил сжимать чистый воздух, а не горючую смесь.

Затем в цилиндр понемногу впрыскивалось жидкое топливо под сильным давлением. Так как температура сжатого воздуха достигала 600-650 °C, топливо самовоспламенялось, и газы, расширяясь, двигали поршень. Так инженер сумел значительно повысить КПД двигателя.

Кстати, в России уже независимо от Дизеля на Путиловском заводе в Санкт-Петербурге русский инженер немецкого происхождения Густав Тринклер изобрёл первый в мире «бескомпрессорный нефтяной двигатель высокого давления», то есть дизельный двигатель в его современном виде с форкамерой, который назвали «Тринклер-мотором».

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По инф. pnp.ru

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