Российский автопром жив: народное имя для «Лады» и новая «буханка» от УАЗа

Новости отечественного автопрома подъехали к нам на новой «буханке» от УАЗа. Автомобиль «Комби» рассчитан на бездорожье, в чём ему поможет полный привод, блокировка дифференциала и даже защитный окрас кузова. Параллельно с обнадеживающими новостями УАЗа, в «АвтоВАЗе» решили приманить самых патриотичных любителей отечественных авто довольно заманчивым предложением. Жители России могут выбрать название для новых моделей Lada прямо на сайте компании или с помощью социальных сетей.

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Всероссийский конкурс на новые имена для машин Lada завершится 29 апреля, так что надо успевать! В пресс-службе компании уточнили, что ранее они уже выбрали одно название для своего авто с нашей помощью – прозвище «Granta» стало одним из 60 тысяч народных вариантов авто-имён.

Стоит заметить, Lada привлекает россиян к процессу выбора названия во многом ради проверки собственных идей и «генерации новых мыслей». К тому же в компании хотят ещё больше «сблизить российских автолюбителей и марку Lada».

А новая «буханка» может порадовать поклонников старой версии этого знаменитого в нашей стране автомобиля. Сделан он был для бездорожья, так что имеет полный привод, водоотталкивающую обивку сидений повышенной прочности и покрышки от внедорожника.

Объём двигателя остался на уровне базовой версии – 2,7 литра. Мощность равна 112 лошадиным силам.

Новая модель получила название «Трофи», а стоить она будет примерно 829,9 тысячи рублей. Как обычно, прикупить себе эту модель можно будет у официальных дилеров УАЗ. Стоит заметить, что серийный выпуск УАЗ «Комби» или «буханки», как её называют в народе, стартовал ещё в 1965 году.

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