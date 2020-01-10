Станция Шиес: есть хорошие новости для противников строящейся мега-свалки

Есть новости, которые наверняка радуют экологических активистов на Русском Севере: арбитражный суд Архангельской области обязал в течение месяца снести постройки, которые возвели на станции Шиес по требованию инвестора строящегося мусорного полигона — ООО «Технопарк», пишет «Новая газета». Сооружения признали самостроем.

Когда «Технопарк» выполнит решение суда, строительство полигона на Шиесе полностью остановят.

Напомним, что о нашумевшей истории с мусорным полигоном сайт "Мои года" очень много писал:

Иск к организации в начале 2019 года подавала администрация муниципального образования «Урдомское». Также ответчиком по этому делу выступает ГБУ Москвы «Автомобильные дороги». Администрация поселения хотела, чтобы все объекты на Шиесе признали самовольными постройками.

Застройщик утверждал, что все его постройки временные, но экспертиза выявила обратное. В частности, капитальным признали общежитие для строителей. Такие сооружения возводить было запрещено по условиям землепользования.

Строительство мусорного полигона на Шиесе начали в 2018 году. На эту свалку планируют свозить мусор из Москвы.

В августе 2019 года «Левада-центр» провел опрос и выяснил, что 95% жителей Архангельской области не поддерживают строительство этой свалки, только 3% выступили за эту идею. При этом 49% собираются участвовать в митингах и других акциях протеста, а 27% готовы заниматься их организацией. 42% местных жителей отмечают неблагоприятное состояние экологии в Архангельской области, 43% уверены, что сейчас окружающая среда находится в нормальном состоянии, но есть тенденции к ухудшению. Благоприятной экологию в области назвали только 5%.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве мусорного полигона в районе станции Шиес. Однако губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что «все возбуждение» вокруг темы мусорного полигона «основано на разговорах, а не на конкретном наборе документов, по которому принимается решение, строить или не строить». Эти документы появятся, по его словам, только в 2020 году.

Несмотря на то, что официально работы на Шиесе остановлены до весны, в конце октября росгвардейцы республики Коми оцепили станцию, никого не впускали и не выпускали. В соседнем поселке Урдома Ленского района отключили электричество и перекрыли дороги. Силовики защищали нелегальный железнодорожный переезд в Шиес – на станцию привезли бензовозы с соляркой.

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Polit.ru

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