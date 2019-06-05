В Архангельской области — новое обострение вокруг мусорного полигона

После конфликта при установке забора вокруг стройки мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области задержаны девять активистов.

Утром на станции начали устанавливать забор вокруг стройки. Протестующие, считающие строительство незаконным, пытались этого не допустить, но были вытеснены сотрудниками ОМОН и ЧОП.

«Началось силовое воздействие на активистов, правоохранители начали выдавливать их с ограждаемой территории, сотрудники выдергивали людей по одному. Всего были задержаны семь человек, еще двоих задержали позже на станции», — сказал один из активистов, слова которого приводит агентство.

Согласно этим данным, задержанным вменяют статьи КоАП РФ: 19.1 (самоуправство) и 19.3 (неповиновение законным требованиям сотрудников полиции). От комментариев в полиции отказываются.

По инф. rosbalt.ru

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