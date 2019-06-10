Мусорный полигон для Москвы в поселке Шиес: протесты и лояльность

В городе Ухта (республика Коми) прошли новые протесты против своза в регион отходов из столицы России. Участникам акции радавали стикеры «Нет московскому мусору на Севере!».

На согласованную акцию вышли чуть меньше 300 человек. Полиция в ее проведение не вмешивалась, пишет «Комиинформ».

Тем временем в Северодвинске (Архангельская область) готовятся к своей манифестации. Протест назначен на 16 июня и пройдет под лозунгом «Отстоим Шиес — отстоим Север!». О его согласовании пока ничего не сообщается.

Жители Архангельской области и Коми протестуют против появления в поселке Шиес мусорного полигона для Москвы. Экологические активисты, когда началось строительство, организовали свое дежурство на станции.

Тем временем известный политолог Валерий Соловей сообщил «Эху Москвы», что чиновники якобы готовят лояльных жителей Шиеса к «прямой линии» президента России. Люди, не исключено, что и за вознаграждение, могут сказать Владимиру Путину, что они не против свалки, отметил он. «Начали формировать группу жителей, которые выйдут и скажут: «Владимир Владимирович, нам все нравится, мы обо всем договорились. Засыпайте мусором. Нам нравится, когда нашу почву отравляют, когда отравляют грунтовые воды, когда наши дети болеют раком. Нам нравится, мы обо всем договорились с администрацией», — сказал эксперт.

Никто не захочет иметь у себя под боком мусорную свалку, жителей территорий, которым «предлагается» такое «приятное» соседство понять можно. И они пытаются противостоять. А силовики, конечно, принимают к активистам меры. Стоит напомнить, что после конфликта при установке забора вокруг стройки мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области были задержаны девять активистов.

Не остались равнодушны к данному мусорному вопросу и архангельские ученые. 11 из них подставили свои подписи в открытом письме с выражением протеста строительству в регионе полигонов для мусора из других территорий. В письме говорилось, что северные территории не являются экологически обоснованным местом для захоронения отходов. Они выбраны правительством Москвы для очистки своей территории по причине наиболее выгодной логистики.

По инф. rosbalt.ru

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