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Совсем без отключения горячей воды не обойтись, но можно это дело подсократить

По инф. sobesednik.ru   
27 Марта 2020 г.
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Заместитель руководителя Минстроя Максим Егоров заявил, что плановое отключение горячей воды в России можно сократить до 5-7 дней в связи с карантинными мерами.

Совсем без отключения горячей воды не обойтись, но можно это дело подсократить

По его словам, в отдельных местах воду в профилактических целях можно отключать не ежегодно, а раз в два года или даже в три: «В некоторых регионах уже сейчас горячая вода отключается раз в три года. Сроки зависят от состояния коммунальной инфраструктуры», — передает его слова «Интерфакс».

Егоров заявил, что полностью уйти от практики отключения водоснабжения в России в ближайшее время не удастся.

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