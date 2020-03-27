Совсем без отключения горячей воды не обойтись, но можно это дело подсократить

Заместитель руководителя Минстроя Максим Егоров заявил, что плановое отключение горячей воды в России можно сократить до 5-7 дней в связи с карантинными мерами.

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По его словам, в отдельных местах воду в профилактических целях можно отключать не ежегодно, а раз в два года или даже в три: «В некоторых регионах уже сейчас горячая вода отключается раз в три года. Сроки зависят от состояния коммунальной инфраструктуры», — передает его слова «Интерфакс».

Егоров заявил, что полностью уйти от практики отключения водоснабжения в России в ближайшее время не удастся.

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По инф. sobesednik.ru

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