Не пропустить онкологию: 12 симптомов, которые требуют внимания

"РГ" пишет: онколог Центральной клинической медсанчасти имени В.А. Егорова Елена Гудкова перечислила 12 симптомов, способных помочь человеку выявить рак на ранней стадии болезни, когда ее лечение наиболее эффективно.
- Чтобы вовремя выявить рак, нужно обязательно проходить профилактические медицинские осмотры. Это позволит подтвердить, что вы здоровы, либо выявить необходимость срочного обращения к специалистам, - считает доктор. - Но случается и так, что первые признаки серьезного заболевания могут проявиться в перерывах между осмотрами. Чтобы вовремя распознать рак, нужно знать общие симптомы, относящиеся ко всем типам онкологии.
Елена Гудкова назвала 12 симптомов, которые должны насторожить человека и заставить его обратиться к специалистам. Речь идет о таких проявлениях, как:
- не проходящий более двух недель кашель и мокрота с примесью крови;
- изменения в работе кишечника (не проходящие диарея или запор);
- анемия (состояние, при котором в крови понижен уровень эритроцитов);
- изменения (уплотнения) молочных желез у женщин;
- частые, болезненные мочеиспускания, в том числе с примесью крови;
- охриплость голоса, не связанная с простудой и сохраняющаяся дольше трех недель;
- изменения (увеличение) лимфатических узлов, не проходящие более трех недель;
- изжога, не проходящая, несмотря на прием лекарств;
- затруднение глотания;
- резкая потеря веса, лихорадка и потливость по ночам;
- изменения родинок (асимметричность, неровные, нечеткие края, неравномерная окраска, быстрое увеличение в размерах, изменение внешнего вида);
- незаживающие язвы на коже или во рту.
По словам Елены Гудковой, перечисленные симптомы чаще всего свидетельствует о патологиях, не связанных с онкологическими заболеваниями, но иногда могут быть проявлениями рака. Поэтому любой из названных симптомов должен стать поводом для незамедлительного обращения к врачу.
- В первую очередь необходимо обратиться в поликлинику по месту проживания, к терапевту. Он определит необходимый объем обязательного и дополнительного обследования в зависимости от локализации процесса, - продолжает доктор. - При подтверждении злокачественного заболевания, пациента направят к врачу-онкологу и на онкоконсилиум, где определят тактику дальнейшего лечения. Помните, что внимание к своему организму и своевременное обращение за медицинской помощью может спасти жизнь.
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