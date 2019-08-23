Передозировка витаминов может вызывать онкологию

"В отношении водорастворимых витаминов, то есть витамина C и витаминов группы B, долгое время действовала гипотеза: их избыток выводится из организма с мочой, поэтому они не могут нанести ему ущерб. Однако, к сожалению, все не так просто", - пишет на страницах немецкого издания Die Zeit Мартин Смоллич, профессор Института питания при Университетской клинике Шлезвиг-Гольштейн.
"Уже давно имеются доказательства того, что дозу витаминов группы В также можно превысить. Исследования показывают, что люди, принимавшие витамины группы B - В6, В9 или В12 - имели повышенный риск развития рака легких. Это, прежде всего, касается курильщиков", - говорится в статье.
Прежде чем принимать витамины, нужно сначала убедиться, что они нужны
В исследовании, результаты которого были опубликованы в научном журнале International Journal of Cancer, были проанализированы данные более 20 отдельных исследований, посвященных взаимосвязи содержания витамина В12 в крови и риска развития рака легких. "Анализ показал: чем выше был уровень витамина В12, тем выше был риск развития рака легких. Генетический анализ также показал, что определенные вариации генов повышают уровень B12 в крови. И люди, являющиеся носителями этих вариаций, чаще болеют раком легких", - передает Смоллич.
"Однако стоит подчеркнуть: чтобы риск развития рака действительно значительно повысился, нужно принимать предположительно очень большие дозы В12. У людей, принимавших препараты с витамином В12, риск развития рака легких повышался лишь тогда, когда его суточная доза превышала 55 мкг (у курильщиков при таком количестве витамина риск развития рака легких повышался в 3-4 раза). Для сравнения: Немецкое общество питания рекомендует взрослым и подросткам употреблять 4 мкг витамина В12 в день с пищей. А Федеральный институт оценки рисков считает, что максимальная дозировка препаратов В12 не должна превышать 25 мкг ". Однако, подчеркивает Смоллич, сегодня в продаже имеется множество препаратов, суточная доза витамина В12 в которых составляет до 1000 мкг.
Механизм влияния витамина В12 на развитие рака легких остается неясным, продолжает эксперт. "Возможно, передозировка витаминов группы В, играющих важную роль в поддержке ДНК, приводит к эпигенетическим изменениям. Или же их большое количество способствует тому, что опухоли или клетки-предшественники получают особенного много питательных веществ для своего роста ".
"Таким образом, при диагностированном дефиците витамина В12 его можно спокойно принимать в больших дозах в течение определенного промежутка времени - до устранения дефицита. (...) Но принимать витамин В12 в больших дозах просто так в течение продолжительного периода нельзя ни в коем случае, так как это не улучшит самочувствие, а повысит риск развития рака", - резюмирует Die Zeit.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Физиологи предлагают массу тестов, по которым можно проверить, насколько наш биологический возраст соответствует реальному. Один из самых простых - это наклоны. Он состоит из двух частей. Как его провести, ра...
Того, кто не любит клубнику, наверняка, не существует. Ее потрясающий вкус, аромат и красочный внешний вид так и кричат: «Съешь меня, я вкусная». Помимо удовольствия, которое мы получаем при поедании этой яго...
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Состояние, когда во время секса падает член, называется эректильной дисфункцией. При этом снижается объем и плотность пениса. Причинами таких нарушений могут быть как психологические проблемы, так и патологич...
Диагноз перелом шейки бедра звучит грозно и ассоциируется в сознании людей с неминуемой неподвижностью, а то и смертью, если речь идёт о человеке преклонного возраста. Это действительно серьёзная травма, кото...
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Наше сердце может то замедлять частоту своих сокращений, то вдруг начинать бешено колотиться. Часто это бывает связано с аритмией – заболеванием, характерным, как правило, для пожилых людей. Вернуть сердцу пр...
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...
Йоги говорят: гибкость - это молодость. И по большому счету это правда. С возрастом способность к гибкости начинает постепенно угасать, сухожилия становятся менее эластичными, амплитуда движений уменьшается. ...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.