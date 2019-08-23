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Передозировка витаминов может вызывать онкологию
Мартин Смоллич, Die Zeit   
23 Августа 2019 г.
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med 996

"В отношении водорастворимых витаминов, то есть витамина C и витаминов группы B, долгое время действовала гипотеза: их избыток выводится из организма с мочой, поэтому они не могут нанести ему ущерб. Однако, к сожалению, все не так просто", - пишет на страницах немецкого издания Die Zeit Мартин Смоллич, профессор Института питания при Университетской клинике Шлезвиг-Гольштейн.

"Уже давно имеются доказательства того, что дозу витаминов группы В также можно превысить. Исследования показывают, что люди, принимавшие витамины группы B - В6, В9 или В12 - имели повышенный риск развития рака легких. Это, прежде всего, касается курильщиков", - говорится в статье.

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Прежде чем принимать витамины, нужно сначала убедиться, что они нужны

В исследовании, результаты которого были опубликованы в научном журнале International Journal of Cancer, были проанализированы данные более 20 отдельных исследований, посвященных взаимосвязи содержания витамина В12 в крови и риска развития рака легких. "Анализ показал: чем выше был уровень витамина В12, тем выше был риск развития рака легких. Генетический анализ также показал, что определенные вариации генов повышают уровень B12 в крови. И люди, являющиеся носителями этих вариаций, чаще болеют раком легких", - передает Смоллич.

"Однако стоит подчеркнуть: чтобы риск развития рака действительно значительно повысился, нужно принимать предположительно очень большие дозы В12. У людей, принимавших препараты с витамином В12, риск развития рака легких повышался лишь тогда, когда его суточная доза превышала 55 мкг (у курильщиков при таком количестве витамина риск развития рака легких повышался в 3-4 раза). Для сравнения: Немецкое общество питания рекомендует взрослым и подросткам употреблять 4 мкг витамина В12 в день с пищей. А Федеральный институт оценки рисков считает, что максимальная дозировка препаратов В12 не должна превышать 25 мкг ". Однако, подчеркивает Смоллич, сегодня в продаже имеется множество препаратов, суточная доза витамина В12 в которых составляет до 1000 мкг.

Механизм влияния витамина В12 на развитие рака легких остается неясным, продолжает эксперт. "Возможно, передозировка витаминов группы В, играющих важную роль в поддержке ДНК, приводит к эпигенетическим изменениям. Или же их большое количество способствует тому, что опухоли или клетки-предшественники получают особенного много питательных веществ для своего роста ".

"Таким образом, при диагностированном дефиците витамина В12 его можно спокойно принимать в больших дозах в течение определенного промежутка времени - до устранения дефицита. (...) Но принимать витамин В12 в больших дозах просто так в течение продолжительного периода нельзя ни в коем случае, так как это не улучшит самочувствие, а повысит риск развития рака", - резюмирует Die Zeit.

Перевод Inopressa.ru

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