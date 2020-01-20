Сменился главный богач в мире

В списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes впервые с начала года сменился лидер. Первую строчку заняли президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и члены его семьи.

На первой строчке в рейтинге самых богатых людей мира теперь 70-летний французский бизнесмен

Свое довольно продолжительное лидерство утратил основатель Amazon Джеффа Безоса, состояние которого оценивают в $115,6 млрд.

Согласно оценке в режиме реального времени, семья Арно преумножила свое состояние до $117 млрд. Свое влияние здесь оказало падение котировок Amazon на 0,7% на пятничных торгах, в то время как бумаги LVMH выросли на такую же величину.

Отрыв бронзового призера более значителен, чем между двумя лидерами, — основатель Microsoft Билл Гейтс может похвастаться состоянием $110,6 млрд.

Еще большее отставание у четвертого богатея в списке и друга Гейтса — Уоррена Баффетта ($90,6 млрд). Пятерку замыкает Марк Цукерберг с $82,2 млрд.

А как обстоят дела у богачей в России? Вот что можем рассказать на эту тему:

В России появились два новых долларовых миллиардера. Ими стали основатели компании Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов.

За прошлый год больше всего нарастить состояние удалось одному из основных совладельцев «Норникеля» Владимиру Потанину, председателю правления НОВАТЭКа Леониду Михельсону и совладельцу ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову.

Но богачи тоже люди, и у них тоже случаются неудачи. Так, оказалось, что самые большие потери в 2010-х годах понес Олег Дерипаска. За 10 лет бизнесмен потерял, по подсчетам экспертов, $6,7 млрд.

На фоне всего этого добавим, что по оценкам Росстата, численность россиян, денежные доходы которых ниже прожиточного минимума (уровень бедности), во II квартале 2019 года составила 18,6 млн человек (то есть 12,7% от всего населения). В 2018 году, во II квартале, за чертой бедности проживало 12,5% населения. В годовом выражении уровень бедности в России вырос на 0,2 процентного пункта.

Богатство и бедность - постоянная тема нашего портала. Об этом горько и обидно писать, но хотя бы замалчивать этот чудовищный контраст нельзя!

По инф. rosbalt.ru

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