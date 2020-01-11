В ряду российских миллиардеров пополнение!

В России появились два новых долларовых миллиардера, сообщает Forbes. Ими стали основатели компании Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов.

Слева направо: Ратмир Тимашев и Андрей Баронов.

Компания создает ПО для резервного копирования данных, их восстановления, защиты и безопасности, а также для облачного хранения. У Veeam Software более 365 тыс. клиентов в 160 странах мира и офисы в 30 странах мира.

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Ее создатели продали ее венчурному фонду Insight Partners из США, после чего состояие каждого из них превысило, по данным Forbes, $1 млрд. Общая сумма сделки составляет $5 млрд, она должна завершиться в первом квартале текущего года. При этом ожидается, что Тимашев и Баронов покинут совет директоров компании.

Добавим, что, по оценкам Росстата, численность россиян, денежные доходы которых ниже прожиточного минимума (уровень бедности), во II квартале 2019 года составила 18,6 млн человек (то есть 12,7% от всего населения). В 2018 году, во II квартале, за чертой бедности проживало 12,5% населения. В годовом выражении уровень бедности в России вырос на 0,2 процентного пункта.

Богатство и бедность - постоянная тема нашего портала. Об этом горько и обидно писать, но хотя бы замалчивать этот чудовищный контраст нельзя!

По инф. rosbalt.ru

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