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Сказ о молодом чиновнике из Дагестана: "состарился" ради пенсии!
По инф. rosbalt.ru   
23 Августа 2019 г.
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Замглавы села Кулецма в Левашинском районе республики Дагестан завысил свой возраст ради получения пенсии. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело.

Сказ о молодом чиновнике из Дагестана: "состарился" ради пенсии, но попал под статью

По данным республиканской прокуратуры, 28-летний чиновник оформил поддельный паспорт, согласно которому стал старше на 34 года.

Его соучастниками были сотрудники отделений Пенсионного фонда и ФМС, которые также помогли оформить фальшивую трудовую книжку с рабочим стажем до его фактического рождения.

По поддельным документам мужчина получал пенсию с марта 2018 по июль 2019 года, его доход составил более 155 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, о злоупотреблении должностными полномочиями, а также о служебном подлоге.

Мошенничество и разного рода извлечение выгода у представителей власти, увы, сейчас встречается и тут, и там. С какими только случаями не приходится сталкиваться. Вот, например, не так давно в Ставропольском крае сотрудники отдела угрозыска сфальсифицировали дело о несуществующем притоне ради повышения показателей раскрываемости. А дело журналиста Ивана Голунова? Молодого человека, напомним, задержали полицейские в Москве, якобы из-за того, что обнаружили у него свертки с наркотиками. Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотических веществ и отправили на два месяца под домашний арест. Перейдем к коррупции, которая снова процветает в стране. Недавно СМИ сообщили о том, что подмосковный чиновник проворовался на миллиарды рублей, а замглавы ПФР отправился в отставку из-за взятки в размере несколько миллионов. Все это сигнализирует нам о падении нравов в обществе, вот только куда им падать дальше? 

По инф. rosbalt.ru

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