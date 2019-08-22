Ради показателей: полицейские придумали... притон на бумаге. А могли бы и чего похуже!

Экс-сотрудники пятигорского отдела угрозыска МВД — старший дознаватель отдела дознания и старший оперуполномоченный отделения по борьбе с имущественными преступлениями — пойдут под суд за фальсификацию дела о несуществующем притоне ради повышения показателей раскрываемости.

Бывшим полицейским вменили превышение полномочий и фальсификацию доказательств, передает ИА Regnum со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Следствие установило, что обвиняемые «умышленно подвели местную жительницу под статью» о содержании притона для занятий проституцией, убедив ее признаться в преступлении, которого она не совершала. Взамен полицейские пообещали платить женщине по 5 тысяч рублей в месяц.

Сообщница обвиняемых под их диктовку заполнила протоколы, после чего они сами составили протокол ее допроса, изложив в нем надуманные показания, а потом «избрали в отношении гражданки меру принуждения в виде обязательства о явке».

Женщина, передумав сотрудничать с полицейскими, обратилась в управление собственной безопасности краевого ГУ МВД, после чего уголовное преследование в отношении нее было прекращено, а материалы внутренней проверки — направлены в СКР.

В результате уголовное дело завели на самих стражей порядка. На данный момент его расследование завершено, и материалы направлены в суд для рассмотрения.

Обратим внимание - никого особо не удивляют подобные истории из жизни правоохранителей! Ну, разве что всю страну всколыхнуло "дело журалиста Голунова" - когда неприятному для властей репортеру откровенно подкинули наркотики. Но там история получила политическую окраску - и наделала шуму... А сколько таких историй проходит мимо взора общественности? Напомним несколько заголовков на нашем портале за последнее время:

Так что происходит с нашими "защитниками порядка"? Очень тревожно!

Polit.ru

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