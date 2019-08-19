Подмосковному чиновнику насчитали еще неправедных 43 миллионов... в довесок к девяти миллиардам

Следователи установили причастность бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в превышении должностных полномочий, получении взятки в особо крупном размере и служебном подлоге, к ряду мошенничеств.

Чиновнику, у которого прокуратура требует изъять активы на 9 млрд рублей, вменили еще ряд афер на 43 млн рублей. По версии следователей, экс-чиновник незаконно получил право собственности на ряд муниципальных объектов, среди которых нежилые здания, коммерческое помещение и земельные участки.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области, возбуждено еще одно уголовное дело — о мошенничестве и растрате.

Напомним, что Александр Постригань был главой Клинского района с 1996 года по 2014 год.

Говоря о коррупции в России , люди уже мало удивляются мелькающим цифрам - десятки и сотни миллионов, миллиарды рублей... А мы постоянно подчеркиваем (вынужденно!) - коррупция является в стране системным явлением, так или иначе в ней замарано большинство чиновников, это своеобразная "теневая экономика откатов". Об этих схемах - хорошо известно причастному кругу лиц, вот почему разоблачения следуют одно за другим: если участник "вертикали власти" с кем-то поссорился, не вписался в меняющиеся "расклады" - то никаких особых расследований и не нужно. Достаточно назвать своими именами давно известное. Лекарство от такой системы - реальная конкуренция в политике (ну, или "сталинские лагеря", конечно, о которых мечтают некоторые наши читатели - не особо задумываясь, "а кто проконтролирует самого нового Сталина?"). Иначе с удручающим однообразием будут повторяться вот такие истории:

По инф. rosbalt.ru

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