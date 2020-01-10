Ладожским нерпам и тюленям из-за погодных аномалий ой как несладко!

Погодные аномалии в Петербурге и Ленобласти негативно отражаются для нерпах и тюленях, обитающих в регионе. Как сообщили в соцсетях защитники ластоногих, если в ближайшее время на водоемах не установится лед, то предстоящий спасательный сезон будет тяжелым.

«Впервые за многие годы льда на Финском заливе и на Ладоге нет совсем, и пока что не предвидится. Лед и лежащий на нем толстый слой снега являются ключевыми факторами для успешного выкармливания нерпами своего потомства. Уже в первых числах февраля самки при нормальном ледообразовании должны полностью закончить подготовку к родам. Сейчас же, по всем прогнозам, к этому времени льда по прежнему не будет», — пишут активисты.

Специалисты отмечают, что ситуацию усугубляют ежедневные высокие волны, дожди и ветра.

«Они не дают животным возможности даже передохнуть на камнях. Особенно это чувствительно для беременных самок, которые по всем сезонным погодным нормативам должны уже либо безмятежно лежать далеко от берега на льду, либо неспешно заканчивать обустройство укромного местечка для рождения потомства. Силы животных нерационально расходуются в борьбе со стихией из-за погодных аномалий», — подчеркнули защитники ластоногих.

О погодных аномалиях на нашем сайте:

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

«Если все так и будет продолжаться, то нас с вами ожидает эпичный спасательный сезон», — говорится в группе «Спасение тюленей».

Подписчики желают нерпам льда и снега и предлагают свою помощь спасателям.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Ладожском озере начальные виды льда (шуга) наблюдаются лишь в нескольких местах. В Финском заливе лед есть вдоль береговой линии в вершине Выборгского залива в виде тертой склянки и в районе Сестрорецка — цепь навалов льда. При этом синоптики отмечают, что в связи с сохранением положительных температур воздуха ледообразования не ожидается.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ